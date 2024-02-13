Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 10 Bin Çocuk Asker Bulunuyor - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 10 Bin Çocuk Asker Bulunuyor

Orta Afrika Cumhuriyeti\'nde 10 Bin Çocuk Asker Bulunuyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 2013'ten bu yana süren iç savaş ve çatışmalar sonucunda yaklaşık 10 bin çocuk asker bulunmaktadır. OAC Aile Bakanı Marthe Kirima, çocukların silahlı gruplar tarafından asker, casus, hizmetli veya seks kölesi olarak kullanıldığını belirtmiştir. Kaçan çocukların ise normal hayata dönmekte zorlandığı ifade edilmektedir. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla her yıl 12 Şubat'ta dünya genelinde çocuk askerlerin kullanımına karşı bir kampanya düzenlenmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 2005-2022 yılları arasında 105 binden fazla çocuk silahlı gruplar tarafından asker olarak kullanılmıştır. OAC'de 20'den fazla silahlı grup bulunmasına rağmen çatışmalar devam etmektedir.

13.02.2024 18:01
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İç savaş ve çatışmaların 2013'ten bu yana sürdüğü Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) yaklaşık 10 bin çocuk asker bulunuyor.

OAC Aile Bakanı Marthe Kirima, yaptığı yazılı açıklamada, 10 yıldan uzun süredir devam eden iç çatışmaların ardından halen binlerce çocuğun silahlı gruplarca asker, casus, hizmetli ya da seks kölesi olarak kullanıldığını belirtti.

Bu çocukların sayısının yaklaşık 10 bin olduğunu ifade eden Kirima, isyancıların elinden kaçan 15 bin çocuğun ise normal hayata dönmekte zorlandığını kaydetti.

Bakan Kirima, her yıl 12 Şubat'ta dünya genelinde çocuk askerlerin kullanımına karşı yapılan kampanya dolayısıyla topluma, farkındalığı artırma ve sorumluluğu üstlenme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 2005-2022'de 105 binden fazla çocuk silahlı gruplar tarafından asker olarak kullanıldı.

20'den fazla silahlı grubun varlık gösterdiği OAC'de ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

İsyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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