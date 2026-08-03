Orta Afrika'da Silahlı Saldırı: İki Ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'nin yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir İsviçre vatandaşı ile Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA) mensubu bir astsubay hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, maden arama çalışmaları kapsamında ülkeye gelen İsviçre vatandaşının, güvenliğinden sorumlu FACA mensubu astsubay ile 30 Temmuz'da silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırının neden ve kim tarafından yapıldığı henüz açıklanmazken hayatını kaybeden İsviçre vatandaşının jeolog olduğu ve bölgede maden arama çalışmaları yürüttüğü aktarıldı.

Saldırıda yaşamını yitiren iki kişinin cenazesi Bangui'ye nakledilirken Orta Afrika Cumhuriyeti adli makamlarının olayın koşullarının aydınlatılması ve saldırganların tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatacağı bildirildi.

Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) başta olmak üzere birçok ülkeyle sınırı bulunan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, 2010'lu yıllarda yaşanan iç savaşın ardından güvenlik koşullarında kısmi iyileşme sağlansa da ülkenin bazı bölgelerinde son aylarda şiddet olaylarında yeniden artış gözleniyor.