Orta Asya'da Su Kıtlığı Sorunu ve Çözüm Olanakları Tartışıldı - Son Dakika
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Orta Asya'da Su Kıtlığı Sorunu ve Çözüm Olanakları Tartışıldı

Orta Asya\'da Su Kıtlığı Sorunu ve Çözüm Olanakları Tartışıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Orta Asya'da su kıtlığı sorunu ve bunun çözümü için devletler arası işbirliği ele alındı. Toplantıda, su kıtlığına neden olan faktörler, iklim değişikliğinin etkileri, nehirlerin kullanımı ve uluslararası ilginin önemi vurgulandı. Kırgızistan yetkilileri, su kaynaklarının güvenliği konusunda yaşanan zorlukları ve iklim değişikliğiyle mücadele için acil önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, komşu ülkelerle yapılan işbirlikleri ve bölgesel entegrasyonun önemi vurgulandı. Toplantıda, Orta Asya'daki su sorununa küresel güçlerin ilgisinin arttığına dikkat çekildi ve bölgesel çözümler için Rusya'nın önemine vurgu yapıldı.

07.05.2024 14:00
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Orta Asya'da su kıtlığı sorunu ve bunların devletler arası işbirliği çerçevesinde çözüm olanakları ele alındı.

Kırgızistan Meclis Başkanlığı bünyesindeki İklim Değişikliği Koşullarında Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi, ülkedeki Green Energy (Yeşil enerji) Derneği ve Oy Ordo Uzman Girişimleri Merkezi ile ortaklaşa, "Orta Asya'da Su Kaynakları Açığı: Bölgesel ve Uluslararası Düzeyde Su Sorunlarını Çözme Yolları" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Toplantıda, bölgede su kıtlığına neden olan ve olabilecek konulara, iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz etkilere, nehirlerin kullanımı alanında kolektif çıkarlara ve bölgenin su sorununa uluslararası güçlerin aktif ilgi gösterildiğine işaret edildi.

Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, uluslararası kurumların ve uzmanların, gelecek 25-30 yılda insanlığın küresel içme suyu kıtlığı sorunuyla karşı karşıya kalacağı yönündeki görüşünü paylaştı.

İmankulov, su kaynaklarının güvenliğinin sadece arzla ilgili olmadığını, doğrudan enerji ve milli güvenlik konusu olduğunu belirterek, Kırgızistan'ın bu konuda karşılaştığı temel zorlukları "mevcut temiz içme suyu kalitesinin azalması, altyapı, sınır aşan havza sorunları ve su ilişkileri yönetim sistemi reformunun tamamlanamaması" olarak sıraladı.

İklim değişikliği nedeniyle Kırgızistan'daki buzulların erimemesi için acil önlemlerin bugünden alınması gerektiğini ifade eden İmankulov, Orta Asya'da çözüm bekleyen su ve iklim değişikliği sorunu konusunda, aktif bölgesel entegrasyona ve devletler arasında ortak işbirliğine acil ihtiyaç olduğuna inandığını dile getirdi.

İmankulov, Afganistan hükümetinin 2022'de başlattığı, Orta Asya'daki Amu Derya Nehri (Ceyhun Nehri) suyuyla beslenecek Kuş Tepe Su Kanalı'nın inşaatından duyduğu endişeyi dile getirerek, "Amu Derya'da suyun azalması kaçınılmaz olarak Sır Derya'dan (Seyhun) tarım ve diğer ihtiyaçlar için su alımının artmasına yol açacak, bu da yine diğer bölgelerde su kıtlığı sorunlarına neden olacak." diye konuştu.

Kırgızistan Tarım ve Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Almazbek Sokeyev, su kullanımı alanında acil çözüm gerektiren pek çok sorunun olduğunu söyledi.

Ülkede su kullanımındaki kayıpların en aza indirilmesi için aktif çalışmalar yapıldığını belirten Sokeyev, tarımsal sulamada kullanılan şebekelerin onarılmasına son 3 yılda yapılan finansmanın 7-8 kat arttığını bildirdi.

Komşu ülke Kazakistan ve Özbekistan ile su kanallarının işlevselliği konusunda süren işbirliğine değinen Sokeyev, "Mesela Kasan-Say (Orto Tokoy) su rezervuarının ve diğer hidroelektrik tesislerin rehabilitasyonu konusunda Özbekistan ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Kazakistan ile birlikte Büyük Çuy Kanalı'nı (BÇK) temizleme konusunda da anlaştık." dedi.

Orta Asya'daki su sorununa küresel güçlerin ilgisi artıyor

Oy Ordo Uzman Girişimleri Merkezi Başkanı İgor Şestakov, Batı kaynaklı kurumların Orta Asya ülkelerinde su sorununun çözümünde önceliği yine Batılı şirketlere verdiklerini, böylece Rusya ile işbirliğine engel olduklarını belirtti.

Orta Asya Ülkeleri Halkla İlişkileri Geliştirme Enstitüsü Derneği Başkanı Kaldan Ernazarova, Orta Asya ülkelerinin su sorunlarının bölgesel düzeyde çözümü için Rusya'ya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tarihçi Baktıbek Saipbayev de Batılı ülkelerin, Orta Asya'daki ciddi su kaynakları kıtlığını, yerel elitler üzerinde baskı kurmak, kışkırtmak ve çatışma ortamları yaratmak için kullanabileceğini dile getirdi.

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Su Sorunları ve Hidroelektrik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Dogdurbek Çontoyev, bölgedeki ülkeler arasında su kullanımında ekonomik ilkelerin olmadığını belirterek, nehirlerin kullanımı alanında kolektif çıkarların ön planda tutulması ve ekolojik dengenin korunması gerektiğine dikkati çekti.

Green Energy Derneği Başkanı Anara Sultangaziyeva ise bölgede gerginliklerin yaşanmaması için sulamada kullanılan su kayıplarının azaltılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Çevre, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Dünya, Güncel, Son Dakika

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