Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları 7. Toplantısı Minsk\'te Gerçekleştirildi

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Orta Asya- Rusya Dışişleri Bakanları 7. Toplantısı, Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirildi.

Minsk'teki toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serdar Muhammetdurdiyev katıldı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda bölgesel güvenliğin sağlanması ve terörle mücadeleye yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının yanı sıra ticari-ekonomik alanlarda karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konuları ele alındı.

Bakanlar, ticaret, yeşil enerji ve ekoloji, ulaştırma, lojistik, bilim, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesiyle ilgili meseleleri gözden geçirdi.

Orta Asya ülkeleri ile Rusya arasındaki siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, ulaşım, enerji, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili meseleleri ele alan bakanlar, çabalarını çok taraflı işbirliğinin stratejik açıdan önemli alanlara odaklamaya ve bölgeler arası işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Rusya ve Orta Asya terörle mücadelede işbirliğini genişletecek

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de toplantıya katılan bakanlar, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna geçen ay düzenlenen saldırının ardından Rusya ve Orta Asya ülkeleri terörle mücadele konusundaki diyaloğu genişletme konusunda mutabakat sağladı.

Bakanlar Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna geçen ay düzenlenen terör saldırısını güçlü bir şekilde kınarken, çok sayıda insanın ölümünden dolayı Rusya tarafına taziyelerini dile getirdi.

Bu bağlamda bakanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu Terörle Mücadele Merkezi ve Şanghay İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı'nın da aralarında bulunduğu uzmanlaşmış çok taraflı platformlar dahil uluslararası terörle mücadelede Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğinin istikrarlı şekilde genişletilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Bakanlar ayrıca 5+1 formatında düzenli olarak çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.

Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı Nisan 2023'te Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde yapılmıştı.