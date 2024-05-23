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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Orta Asya Ekonomisinde Kadınların Rolü: dijital, sosyal ve ekolojik yeniliklerin desteklenmesinde liderlik" konulu Orta Asya Ülkeleri Kadın Liderleri Diyaloğu Bölgesel Forumu düzenlendi.

Orta Asya Ülkeleri Kadın Liderleri Diyaloğu Bölgesel Forumu'na, Birlemiş Milletler (BM) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Ofisi ile BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi (UNRCCA) destek verdi.

Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Cemile İsayeva'nın dönem başkanlığında düzenlenen foruma, Kırgızistan parlamentosu kadın milletvekilleri, Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Tanzile Narbayeva, Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Daniya Espayeva, Türkmenistan Bilim, Eğitim, Kültür ve Gençlik Politikası Komisyonu Başkanı Bahar Seyidova, Tacikistan Hükümeti Kadın ve Aile İşleri Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Firuza Nurullozod katıldı.

Forumun açılış konuşmasını Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev'in yanı sıra BM Genel Sekreteri Orta Asya Özel Temsilcisi Kakha Imnadze, BM'nin Kırgızistan'daki Daimi Koordinatörü Antje Grave ve BM Kalkınma Programının (UNDP) Kırgızistan'ın Daimi Temsilcisi Aleksandr Solovyev yaptı.

Orta Asya'da kadınların rolü

Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev, açılışta yaptığı konuşmada, "Cinsiyet eşitliği konusu ülkemizde her düzeydeki stratejik belgelerde yer almakta ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Narbayeva ise ülkesinde alınan önlemler sonucunda kadın girişimci sayısının iki katına ve girişimcilerin ise yüzde 40 seviyesine çıktığını kaydetti.

Espayeva da Kazakistan'da kadınlar için 19 meslek öğretme merkezinin açıldığını bugüne kadar bu merkezlerde 9 bin kadına yeni meslek kazandırıldığını aktardı.

Seyidova ise konuşmasında, kadınların ekonomik faaliyetlere aktif olarak katıldıklarına dikkat çekti.

Foruma çevrim içi katılan Firuza Nurullozod da yeniliklerin ve dijital teknolojilerin kadınların hayatına yaptığı olumlu etkiden söz etti. ???????

Forum, yaratıcı ekonomi, yeşil ekonomi ve dijital ekonomi başlıklı oturumları ile devam etti.

Orta Asya Ülkeleri Kadın Liderleri Diyaloğu Bölgesel Forumu, faaliyet gösterdiği üç yıl içinde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve dünyada barış ve istikrarı koruma çabaları çerçevesinde kadınların kalkınmasına yönelik etkili bir bölgesel platform haline geldi. Forum, kadın politikacılar, iş dünyasındaki kadın liderler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesini teşvik ediyor.