 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Orta'da düzenlenen voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Orta'da düzenlenen voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu

Orta ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Orta\'da düzenlenen voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu
12.12.2023 - 16:32,
Abone Ol

Orta ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Şehit Erkan Er Yatılı İlköğretim Okulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın sona ermesinin ardından kupa töreni yapıldı.

28 Kasım'da başlayan ve 10 takımın katıldığı turnuvada, birinci Ziraat Bankası, ikinci Emniyet Spor, üçüncü Orta Kaymakamlığı ve dördüncü Yıldızlar takımı oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kaymakamlık, Hisarcık, voleybol, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta'da düzenlenen voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36
ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:12 CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti
16:04 Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 18:42:01. #1.11#
SON DAKİKA: Orta'da düzenlenen voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement