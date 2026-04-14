Orta Doğu'da Ateşkes Gerilimi: Hürmüz ve Lübnan Kırılganlığı
Orta Doğu'da Ateşkes Gerilimi: Hürmüz ve Lübnan Kırılganlığı

14.04.2026 09:19
Orta Doğu'da İran'a yönelik saldırılar sonrası ilan edilen ateşkesin ardından diplomasi masasında gerilim artmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik ve Lübnan cephesindeki çatışmalar, yeni sürecin endişeli bir belirsizlik dönemi olacağına işaret ediyor. Uzmanlar, geçiş güvenliği ve bölgedeki gelişmelerin kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Orta Doğu'da İran'a yönelik saldırılarla başlayan savaşta iki haftalık ateşkes ilan edilse de, diplomasi masasındaki gerilim artıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik ve Lübnan cephesinde devam eden saldırılar, sürecin sanıldığından daha hassas olduğunu gösteriyor. Stratejistler, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin istenen seviyeye ulaşmaması ve Lübnan'ın ateşkes kapsamına girmemesi nedeniyle yeni dönemin sakinleşme değil, endişeli bir belirsizlik süreci olacağı görüşünde birleşiyor.

Krizin ağırlık merkezi Hürmüz Boğazı olmaya devam ediyor. Dünya petrol ve LNG akışının kritik geçiş noktası olan bu deniz hattı, ateşkesin önemli şartı olsa da fiili durum henüz tam normalleşmiş değil. Tanker trafiğinde 'bekle-gör' havası sürerken, geçiş güvenliği üzerindeki soru işaretleri kalkmıyor. Bu tablo, savaşın artık sadece füze saldırılarıyla değil, enerji hatları ve küresel arz güvenliği üzerinden de yürüdüğünü gösteriyor.

Ateşkesin en kırılgan başlığı ise Lübnan. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Lübnan'da ateşkes yok' açıklamasıyla Hizbullah'a yönelik saldırıların süreceğini ilan etmesi, savaşın bölgesel ölçekte durmadığını ortaya koydu. İran bunu ateşkes ihlali olarak görürken, İsrail ve ABD Lübnan cephesinin mutabakatın parçası olmadığını savunuyor. Hizbullah ise İsrail'in ihlallerine karşı roket saldırılarını sürdürüyor.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, belirsizliği yorumlarken, İran'ın ateşkes planının devreye girme ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak Netanyahu'nun anlaşmaları sabote etme yeteneğinin unutulmaması gerektiğini belirtiyor. Jeostrateji analisti Dr. Ahmet Uslu ise ateşkesin hangi cepheleri kapsadığı ve ilk ihlalde çöküp çökmeyeceği sorusunun belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu nedenle ateşkes, kalıcı bir çözümden çok, kırılgan bir ara formül görüntüsü veriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
