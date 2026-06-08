Orta Doğu'da Savaş İhtimali Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orta Doğu'da Savaş İhtimali Artıyor

08.06.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar, bölgeyi savaşın eşiğine getirdi. Netanyahu'nun savaş arayışları sürüyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma arayışlarının gölgesinde, İsrail ile İran arasında iki aylık durgunluğun ardından patlak veren karşılıklı füzeli ve bombalı saldırıların Orta Doğu'yu topyekun bir savaşın eşiğine getirdiğini yazdı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer bu saldırıya tepki göstererek karşılık vereceklerini açıkladı.

Dahiye saldırılarına yanıt olarak İran, İsrail'i balistik füzelerle vurdu.

İsrail'de İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisine saldırdı.

Haaretz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma arayışlarının gölgesinde, İsrail ile İran arasında iki aylık durgunluğun ardından patlak veren karşılıklı saldırıların Orta Doğu'yu topyekun bir savaşın eşiğine getirdiğini yazdı.

Habere göre Netanyahu, ABD ile İran arasında görüşülen anlaşmanın İran'ın nükleer programını gerçekten dizginleyeceğinden veya İsrail'in beklentilerini karşılayacağından şüphe duyduğunu söyleyerek sürekli savaşı yeniden başlatmanın yollarını aradı.

Gazete, İsrail'in İran ile yeniden savaşa sürüklenmesini Netanyahu'nun istediğini alması şeklinde yorumladı.

ABD-İsrail arasında gerilim sinyali

Haaretz'e göre, arka planda ise ABD ile İsrail arasında gerilim tırmanmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile büyük bir askeri çatışmaya girmeyi kesinlikle istemiyor ve bölgedeki savaştan uzak durmaya çalışıyor.

ABD yönetimindeki üst düzey yetkililer, İran'da bir "rejim değişikliği" planının başarısız olduğunu görüyor ve bu başarısızlığın faturasının Trump'a ve ekibine kesilmemesi için yoğun çaba harcıyor.

Amerikan medyasında son dönemde peş peşe çıkan İsrail karşıtı haberlerin tesadüf olmadığı belirtiliyor. The New York Times gazetesinin 6 Haziran'daki haberi, bu kapsamda değerlendiriliyor.

NYT'nin haberine göre İsrail, ABD ile İran arasında gizlice yürütülen ateşkes müzakerelerinin detaylarını öğrenebilmek için Amerikalı yetkililere yönelik casusluk faaliyetleri yapmakla suçlanıyor.

Müzakerelere gelince, The Wall Street Journal'ın haberine göre bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engellerden biri, İran'ın dondurulmuş fonlarının hızla serbest bırakılması talebiyle ilgili. ABD'nin denizaşırı varlıklara yönelik yaptırımları nedeniyle dondurulan bu fonlar on milyarlarca doları buluyor.

Böyle bir "taviz" Trump için özellikle zor görünüyor. Çünkü Trump, 2016 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın ardından benzer şekilde fonları serbest bırakan eski ABD Başkanı Barack Obama'yı sert bir dille eleştirmişti.

Dünya Kupası etkisi

Gazeteye göre Trump, ABD'nin de ev sahiplerinden biri olduğu 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası futbol turnuvasını da hesaba katmak zorunda.

Bölgedeki saldırıların artarak devam etmesi, Trump'ın büyük önem verdiği bu devasa organizasyondan küresel dikkati başka yöne kaydırabilir.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Doğu'da Savaş İhtimali Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

13:28
Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali Marco Asensio’ya sürpriz talip
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:56
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:44:41. #7.13#
SON DAKİKA: Orta Doğu'da Savaş İhtimali Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.