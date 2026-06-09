Muğla'da 4 yeni proje: Hayvan bakımevi ve park açılışları

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca ve Dalaman'da düzenlenen programlarda hem tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirdi hem de yeni yatırımların müjdesini verdi.

Ortaca'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni ile Sarıgerme Sosyal Yaşam Alanı'nın açılışı yapılırken, Dalaman'da Erdoğan Karakuş Parkı hizmete açıldı ve ilçenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmesi hedeflenen Kent Park Projesi kamuoyuna tanıtıldı.

Düzenlenen programlara, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Başkanları, Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) temsilcileri, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Aras, ilçe belediyeleriyle iş birliği içerisinde hayata geçirilen yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını belirterek, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

ORTACA'YA HEM CAN DOSTLAR HEM VATANDAŞLAR İÇİN YENİ YAŞAM ALANLARI

Ortaca programında ilk olarak Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Tamamlandığında sokak hayvanları için güvenli, modern ve sağlıklı bir yaşam alanı sunacak merkezin, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.

Başkan Ahmet Aras ve beraberindeki heyet daha sonra Yerbelen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sarıgerme Sosyal Yaşam Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Çocukların, gençlerin ve ailelerin bir araya gelerek vakit geçirebileceği sosyal alanın, bölge halkının günlük yaşamına katkı sunması amaçlanıyor.

DALAMAN'DA YENİ PARK AÇILDI, KENT PARK PROJESİ TANITILDI

Dalaman'da ise vatandaşların kullanımına sunulan Erdoğan Karakuş Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Daha önce özel işletme tarafından faaliyet gösteren tesis, kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından Dalaman Belediyesi tarafından devralınarak yeniden düzenlendi. İlçede 1991-1992 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve Dalaman'ın gelişimine önemli katkılar sunan merhum Erdoğan Karakuş'un adı, Belediye Meclisi kararıyla bu parkta yaşatılacak. Park, uygun fiyatlı hizmet anlayışıyla vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği bir sosyal buluşma noktası olarak hizmet verecek.

DALAMAN'DA KENT PARK PROJESİ TANITILDI

Program kapsamında ayrıca Dalaman Kent Park Projesi'nin tanıtımı da yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Dalaman Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje, 29 bin metrekarelik alanda kurulacak. Kent Park içerisinde konser ve etkinlik alanları, bocce ve curling sahaları, satranç alanları, kafeler, kütüphane, kadın el sanatları stantları, açık hava fitness alanları, çocuk oyun parkurları, macera parkuru, kaykay ve paten alanları, elektrikli trafik eğitim parkuru, elektrikli tren hattı ve yürüyüş yolları yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Dalaman'ın önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

"AHMET BAŞKANIMIZ HER ZAMAN ARKAMIZDA"

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni ile Sarıgerme Sosyal Yaşam Alanı'nın açılışında konuşan Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, "Büyükşehir'imizin verdiği büyük bir destekle Hayvan Barınağımızın temel atma törenini gerçekleştirdik. Akabinde SARÇED ile olan ikinci parkımızın açılışını yapıyoruz. Öncelikle Ahmet Aras Başkanımıza küçükşehir büyükşehir ayrımı yapmadan her zaman yanımızda olduğu için, ilçemize değer kattığı için ve her zaman bizleri kolladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"İLÇEMİZE VERDİĞİ DESTEKLER İÇİN BAŞKANIMIZ AHMET ARAS'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

Dalaman'da yapılan projeleri aktaran ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini hissettiklerini söyleyen Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, "İlçemize yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırırken aynı zamanda Dalaman'a emek vermiş bir ismin hatırasını yaşatıyoruz. Erdoğan Karakuş Başkanımızın adını taşıyan bu parkı hizmete almak bizler için bir vefa borcudur. Bunun yanı sıra bizler için önemli olan Kent Park Projesi'nin tanıtımını da gerçekleştirdik. Burada amacımız alanımızı güzel bir sosyal yaşam alanına çevirmek. Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın da Dalaman'a çok büyük hizmetleri var. Ayrım yapmadan çalışılan bu düzende bizlere destek olan başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ORTACA VE DALAMAN'DA 4 YENİ PROJE İLE VATANDAŞLARIMIZA HİZMET EDİYORUZ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile destek verdiği Ortaca ve Dalaman'da yapılan projeleri aktaran Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"Ortaca'da temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi can dostlarımıza umut olacak. Bunun yanı sıra Ortaca Sarıgerme Sosyal Yaşam Alanı vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirmeleri için hizmete alındı. Dalaman'da ise hizmete alınan Erdoğan Karakuş Parkı'nda çocuk, genç, yaşlı hep bir arada güzel vakitler geçirecekler. Yapılacak Kent Park Projesi ile Dalaman'ın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmesini hedefliyoruz. Öte yandan Sezer Durmuş Başkanım bizlerden bir aşevi ve taziye evi için söz almıştı. Dalaman'da bu ihtiyacı gidermek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."