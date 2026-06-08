Ortadoğu\'da Hava Sahaları Kapatıldı

BAĞDAT/ŞAM, 8 Haziran (Xinhua) -- İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak dahil olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesi pazar günü hava sahalarını kısmen veya tamamen kapattı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre İran Sivil Havacılık Kurumu, saldırıların ardından yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde ülkenin batı hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu da bölgesel gerilimler nedeniyle ülke hava sahasının tedbir amaçlı olarak 72 saat süreyle tüm gelen, giden ve transit uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Suriye sivil havacılık yetkilileri ise ülkenin güney hava koridorlarının geçici olarak kapatıldığını ve Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetlerin askıya alındığını bildirdi.

İran, pazar akşamı çok sayıda füzeyle İsrail'i hedef almış, İsrail'in kuzeyindeki geniş alanlarda hava saldırısı sirenleri çalmıştı. İsrail ordusu, füzelerin tamamını engellediğini açıkladı.