ABD-İsrail-İran Savaşı Enerji Krizini Derinleştiriyor, IEA Başkanı 'Kara Nisan' Uyarısı Yapıyor

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın dünya ekonomisinde yol açtığı sarsıntılar giderek ağırlaşıyor, enerji şokunun etkilerini hafifletmek için acil çözüm yolları aranıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle insanlığın eşi benzeri olmayan ağır sınamalarla yüz yüze geldiği uyarısında bulundu.

Körfez'den doğal gaz sevkiyatının tamamen durduğuna, petrol üretiminin de yarıya indiğine işaret eden Birol, dünyanın daha önce hiç bu büyüklükte bir enerji arzı kesintisiyle karşılaşmadığını hatırlattı. Hürmüz Boğazı'nın Nisan ayında kapalı kalmaya devam etmesi halinde, dünyanın bugüne kadar yaşanan en büyük enerji şokuyla karşı karşıya kalacağını belirterek, 'Çok karamsarım' dedi ve 'Kara bir Nisan ayı ile karşı karşıyayız' ifadesini kullandı.

Birol, bu savaşın dünya ekonomisinin can damarlarından birini felç ettiğini, sadece petrol ve gaz değil, gübre, petrokimyasallar, helyum ve daha pek çok şeyin etkilendiğini aktardı. Enerji krizinin dünya ekonomisi açısından ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulunan Birol, özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok ciddi riskler oluşturacağını, artan petrol ve doğalgaz fiyatları, yükselen gıda fiyatları ve genel enflasyonun hızlanmasından olumsuz etkileneceklerini belirtti.

Almanya gibi Avrupa'nın en büyük ekonomileri için de enerji krizinin büyük riskler içerdiğini vurgulayan Birol, Alman ekonomisi ve sanayisinin önümüzdeki haftalarda, aylarda, hatta yıllarda çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Ortadoğu'daki savaşta 65 enerji tesisinin saldırıya hedef olduğunu, bunların üçte birinin ağır hasar aldığını ve yeniden faal hale getirmenin çok uzun zaman alacağını kaydetti.

Birol, enerji krizinin yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve elektrikli araçların gelişimini hızlandıracağı öngörüsünü dile getirdi. Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerjilerin çok hızlı kurulabileceğini, muhtemelen birkaç ay içinde bu yöne yöneleceğimizi belirtti. Ayrıca, küçük modüler reaktörler dâhil olmak üzere nükleer enerji lehine ivmenin yeniden canlanacağını ekledi, ancak bu dönüşümün yıllar alacağına dikkat çekti. Devletlere, enerjiyi mümkün olduğunca dikkatli kullanma, tasarruf etme ve verimliliği arttırma çağrısında bulundu.