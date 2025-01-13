Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu: "Bizi Zor Durumda Bırakmaya Çalışıyorlar. Çok Kötü Kıskaç Altındayız"

Güncel

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Ortahisar Belediyesi'nden son 2 ayda 68,6 milyon TL kesinti yapıldığını belirterek, "Bizi zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Çok kötü kıskaç altındayız. Buna rağmen hizmet üretmeye ve çalışmaya çabalıyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Ocak ayı ilk toplantısı yapıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da katıldığı toplantıda gündem dışı söz alan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası Ortahisar Belediyesi üzerindeki ekonomik baskıyı ve Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin durumunu dile getirdi.

"Burayı önce yemekhane daha sonra kütüphane olarak işletmek istiyorlar"

Trabzon İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan, 2014 yılından itibaren de Ortahisar Belediyesi'ne tahsisli olan Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin Trabzon Valiliği'ne devredilmesiyle ilgili tartışmaları gündeme getiren CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, bu mekanın tiyatro severlerin ve tiyatrocuların hizmetinde kalması gerektiğini söyledi.

Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin Trabzon sanat ve kültürüne hizmet etmesi için Ortahisar Belediyesi'ne tahsisinin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Zorlu, "Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, özgürlükleri kısıtlanan bir mekandı. 2014 yılında Ortahisar Belediyesi'ne tahsisi yapılmıştı. Artık özgürlüklerin olabildiğince yaşandığı, tiyatro severlerin, tiyatroya emek verenlerin burada hem gösteri hem de çalışma yaptıkları bir mekan haline geldi. Zaman zaman Sayın Başkanımız Ahmet Kaya da bunu dile getiriyor. Burası işlevini kaybetmiş çatısı akıtıyor, içinde bir takım onarımlar yapılması ihtiyacı var. Bizler de tahsis üzerimizde olduğu için bunu yapmak niyetindeyiz ama Sayın Valimiz tarafından bizlere tahsisle ilgili bir sıkıntı bildirildi. Burayı önce yemekhane daha sonra kütüphane olarak işletmek istiyorlar, bu amaçla elimizden almak istiyorlar. Güvenlik gerekçesi ile bunu yapmak istiyorlar. Biz, Trabzon kültürüne ve sanatına hizmet eden bu yapının bizim üzerimizde kalarak tiyatro severlerin hizmetinde olmasını istiyoruz. Bunun devamını istiyoruz. Bu konuda Sayın Valimizin de anlayışlı olması gerektiğini belirtmek istiyorum" dedi.

"Geçen ay 16 milyon TL vergi borcumuzdan kestiler"

Zorlu, konuşmasının devamında belediye şirketlerine ait SGK ve vergi borçlarının, belediye gelirlerinden kesilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrası Ortahisar Belediyesi'nden son 2 ayda, 68,6 milyon liralık bir kesinti yapıldığına dikkat çekti.

"Bizleri silkeliyorlar ve silkelemeye de devam ediyorlar" diyen Zorlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Öyle böyle bir silkelemekten de bahsetmiyorum. Sizlere geçen ay ve bu ay Ortahisar Belediyesi'ne yaptıkları silkelemenin rakamlarını vermek istiyorum. Geçen ay 16 milyon TL vergi borcumuzdan kestiler. Değer artış bedeli olarak hak ettiğimiz 28 milyon da dahil olmak üzere bu ayki kesintilerle son 2 ayda vergi borcumuzdan ve SGK borcumuzdan dolayı, toplam 68 milyon 600 bin TL kesilmiş oldu. Bizleri çok zor durumda bıraktılar ve bırakmaya çalışıyorlar. Buna rağmen hizmet üretmeye ve çalışmaya çabalıyoruz. Çok kötü kıskaç altındayız."

"AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, SGK ve vergi borçlarını camiyi devrederek sildirmiş"

Belediyenin borçlarına karşılık yaptıkları arsa ve bina tekliflerinin de kabul edilmediğini, bir çifte standart ile karşı karşıya olduklarını belirten Zorlu, "Borcumuzu ödemek için çözüm üretiyoruz. Borcumuza karşılık arsa vermek istiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü bizden aile hekimlerine yönelik bir bina ve sağlık ocağı için yer istedi. Biz de kendilerine 7-8 tane arsa gösterdik. Toplam 10 bin metrekare alan gösterdik. Bunların 4 tanesi kabul gördü ama bedava istediler. 'Bedava verirseniz bunları yaparız. Sizin reklamınız olur. Belediye olarak muhtaç vatandaşımıza yer göstermiş olursunuz. Bunun mutluluğunu yaşarsınız' gibi bir karşılık gördük. AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, SGK ve vergi borçlarını camiyi devrederek sildirmiş! Biz arsa göstermemize rağmen kabul görmüyor. 'Hayrınıza bu işi yapın' diyorlar. Bunu buradan halkımıza duyurmak istiyorum. Ayrıca yine iki tane binamızı, biri Pelitli'deki Jandarma'ya verdiğimiz bina, diğeri de Çağlayan'daki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdiğimiz bina, sizin zamanınızda bu binalar tahsis edilmişti, bunları SGK'ya borcumuzdan düşmek için vermek istiyoruz, lakin 'İçinde kamu oturuyor' diye bunları da almıyorlar! Borcumuzu ödemek istiyoruz ama gösterdiğimiz bütün alternatifler önümüze kapı gibi getiriliyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyeliklerinin belirlenmesi için yapılan oylamada, Ortahisar Belediye Meclisi Üyesi ve ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Celal Akaç, komisyon üyeliğine seçildi.