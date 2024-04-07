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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kaya, Ortahisar Belediyesinin İnönü Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cami avlusunda kurduğu iftar çadırını ziyaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, ramazan ayının önemine işaret ederek, "Mübarek ramazan ayı insanların maneviyatlarını güçlendirdiği kadar yardımlaşma ve dayanışmanın önemini de hatırlatır." ifadesini kullandı.

Kaya, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının manevi atmosferi ve yardımseverliğini hissettiren iftar çadırlarıdır. İftar çadırları toplumsal birlik ve beraberliğin simgesidir. Ortahisar Belediye'mizin iftar çadırları çok sayıda vatandaşımızı bir araya getiriyor. Vatandaşlarımız burada birlikte oruç açmanın huzurunu yaşıyor, sohbet ediyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor. Bundan sonraki ramazan aylarında da birlik ve beraberliği sağlayacak hizmetlerimiz artarak devam edecek."