Başkan Kaya'dan Kurban Satış ve Kesim Alanı Ziyareti

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 1 No'lu Bostancı Mahallesi'nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Kaya, vatandaşların kurbanlık alışverişlerini huzur ve güven içinde, sağlıklı koşullarda yapması için bütün tedbirleri aldıklarını belirtti.

Başkan Kaya, 1 No'lu Bostancı Mahallesi'nde 14 dönümlük arazi üzerine kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'ndaki besicileri ziyaret etti. Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç ve Ernul Arslan'ın da katıldığı ziyarette Kaya, besicilerin satış ve kesim alanı ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Kurban ibadetinin Trabzon'da en güzel şekilde yerine getirilmesi için bütün tedbirleri aldıklarını belirten Kaya, "Trabzon'da arazi sorunu yaşadığımız için Kurban Pazarı'nı her yıl farklı noktalarda kurmak zorunda kalıyoruz. Besici esnafımız gibi bizim de dileğimiz, şehrimize kalıcı olarak kapalı bir kurbanlık satış ve kesim yeri kazandırılmasıdır. Bu yıl 1 No'lu Bostancı Mahallemizde oluşturduğumuz kesim alanında bir eksiklik yaşanmaması için 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Önceliğimiz vatandaşımızın kurbanlık alışverişini huzur ve güven içinde, sağlıklı koşullarda yapmasıdır. Besicilerimizin de hizmetlerimizden memnun olması da bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Besicilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyor, Kurban Bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediyesi'nin, alt ve üstyapı çalışmalarını eksiksiz şekilde yerine getirerek hazırladığı alanda, bütün ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren besiciler de sorunsuz bir şekilde satışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arslan, alandaki talep ve ihtiyaçların karşılanması için çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Arslan, "Besicilerimiz hem bu yıl oluşturduğumuz kurban sahasından hem de hizmetlerimizden memnunlar. Kurban pazarımız şehir merkezine sadece 3 kilometre uzaklıkta. 14 dönümlük bir araziye kurulan kurban pazarımızda yaklaşık 100 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan çadırı oluşturuldu. Besicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına Zabıta Müdürlüğü, Fen İşler Müdürlüğü, Makine İkmal ve Bakım Müdürlüğü, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile İlçe Tarım Müdürlüğünden veteriner hekimlerimiz gerekli hizmetleri yürütüyor. Hava şartlarına göre zeminin düzenlemeler ve çakıl serme işlemi yapılıyor. Haşere ve koku oluşumuna karşı alanın ilaçlanması Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bütün talep ve ihtiyaçları karşılamaya dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımız kurbanlıklarını 1 No'lu Bostancı Mahallemizdeki pazarımızdan gönül rahatlığıyla temin edebilir. Besicilerimize hayırlı satışlar diliyor, tüm vatandaşlarımızın da yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.