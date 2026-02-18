Trabzon'un Parası Şemdinli'ye Gitmemeli - Son Dakika
Trabzon'un Parası Şemdinli'ye Gitmemeli

18.02.2026 11:13  Güncelleme: 12:06
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Hakkari’nin Şemdinli ilçesine 100 milyon liraya mal olacak bir spor salonu yaptırma kararı" ile ilgili bir vatandaşın sorduğu soruya yanıt verdi. Kaya, "Bu para Trabzon’un parası, bu parada her bir Trabzonlunun hakkı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda bir referandum yapsın, Trabzonlulara sorsun. Halkımız, ‘Tamam’ derse, versin. Trabzon'un hakkı olan bir paranın hiç kimseye sorulmadan oraya gönderilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Kaya, imar uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı için bulunduğu Çukurçayır Mahallesi'nde bir vatandaşın, "Büyükşehir Belediyesi tarafından Şemdinli'de 100 milyon liraya mal edilecek spor salonu" ile ilgili soruna yanıt verdi.

Trabzon'un çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin de ağır bir borç ve faiz yükü altında bulunduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bizim vicdanımız bunu kabul etmedi, hala da kabul etmiyor"

"Trabzon'un bu kadar sıkıntısı, bu kadar ihtiyacı varken, Trabzon'a ait olan 100 milyon TL'lik bir kaynak, Şemdinli'de spor salonu yapımında harcanacak. Büyükşehir meclis toplantısında biz buna olabildiğince itiraz ettik ama meclis çoğunluğu AK Parti'de olduğu için, 'Biz öyle uygun gördük' dediler ve oy çokluğuyla geçirdiler. Bu doğru bir şey değil. Cüneyit Zorlu ve Celal Akaç beyler orada gerekeni söylediler. İhtiyacın olmaz, para bolluğu içinde olursun, tamam, elbette yardım ederiz. Ama Büyükşehir Belediyemiz borç batağında, çok ciddi borcu ve faiz yükü var. Hemen her toplantıda meclis üyelerinden borçlanma yetkisi istiyorlar. Biz de 'Sistem tıkanmasın, Belediyemiz çalışabilsin' diye destek veriyoruz. Arsalar satılıyor. Şimdi tablo böyleyken, Büyükşehir Belediye Başkanımız, 'Ben Şemdinli'de bir spor salonu yapacağım ve Trabzonluya ait 100 milyon TL'yi oraya göndereceğim' dedi. Bizim vicdanımız bunu kabul etmedi, hala da kabul etmiyor. Doğru da bulmadık ve oy vermedik."

Trabzon'daki her bir vatandaşın hakkı olan bir paranın "Biz öyle uygun gördük" denilerek il dışına gönderilemeyeceğinin altını çizen Kaya, bu konuda referandum yapılmasını teklif ederek, şöyle konuştu:

"Trabzon'un parasını oraya göndermeyi katiyen doğru bulmuyorum"

"Şemdinli'de spor salonunda harcanacak 100 milyon TL, Trabzon'un parası. Her birimizin hakkı olan bir para. Eğer her birimizin hakkı olan bir parayla ilgili bir karar vermek istiyorsan, vatandaşa sor. Bir referandum yap, 'Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Şemdinli'de bir spor salonu yapmak istiyorum. Sizin hakkınız olan 100 milyon TL'yi oraya yatırmak istiyorum. Sevgili Trabzon halkı, buna ne diyorsunuz' diye sor. Eğer vatandaşımız buna onay verirse amenna, başım üstünde, tamam ver. Vatandaşın hakkı olan, Trabzon'un hakkı olan bir parayı hiç kimseye sormadan, 'Ben Şemdinli'de spor salonu yaptırıyorum' deyip oraya göndermeyi ben doğru bulmuyorum. Benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Eğer bu kadar istekliysen cebinden ver. Bu ülkede bakanlıklar var, bakanlıklara söyleyelim, bunu bakanlıklar yapsın. Eğer onlar beceremiyorsa, ben Spor Toto Genel Müdürlüğü ile konuşurum, çözerim ve oradan alırım o parayı. Ama Trabzon'un parasını oraya göndermeyi katiyen doğru bulmuyorum."

Kaynak: ANKA

