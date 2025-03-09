Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Kaymaklı Mahallesi Sakinleriyle Birlikte İftar Yaptı - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Kaymaklı Mahallesi Sakinleriyle Birlikte İftar Yaptı

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kaymaklı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya "Birlikte orucumuzu açtık, ardından çayımızı içtik, sohbet ettik. İftar davetimize katılan bütün hemşehrilerime ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

09.03.2025 11:34  Güncelleme: 13:12
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kaymaklı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya, "Birlikte orucumuzu açtık, ardından çayımızı içtik, sohbet ettik. İftar davetimize katılan bütün hemşehrilerime ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından ramazanın birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen mahalle iftar sofrasının son adresi, Kaymaklı Mahallesi oldu. Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin çevresinde kurulan iftar alanına gelen Başkan Kaya, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

İftar programına, Başkan Kaya'nın yanı sıra Kaymaklı Mahallesi Muhtarı Celal Güleş, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, Belediye Meclis Üyeleri ve Kaymaklı Mahallesi sakinleri katıldı.

Ramazanda birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma kültürünü yaşatmak amacıyla mahallelerde iftar programları düzenlediklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya "Bu akşamki iftar programı, benim için farklı bir anlam ifade ediyor. Çünkü doğup büyüdüğüm, çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği mahallemdeyim. Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde, çocukluk arkadaşlarımla, komşularımla, hemşehrilerimle birlikte iftar yapmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Birlikte orucumuzu açtık, ardından çayımızı içtik, sohbet ettik. Hep birlikte geçmiş günleri yad ettik, mutlu olduk. Allah niyetlerimizi, oruçlarımızı kabul etsin. İftar davetimize katılan bütün hemşehrilerime ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Kaymaklı Mahallesi Sakinleriyle Birlikte İftar Yaptı - Son Dakika

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