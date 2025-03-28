Ortahisar Belediyesi Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Yaptı

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı ve şekerleme imalatı ve satışı yapılan iş yerleri ile fırınları denetledi.

Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki tatlı ve şekerleme üretimi ve satışı yapan iş yerleri, marketler, pastaneler ve fırınları denetledi. İşletmelerin, ruhsat ve vergi levhalarını kontrol eden ekipler, çalışanların kılık kıyafeti ve iş yerindeki hijyen koşullarını denetledi. Ürünlerin tazeliği, son kullanma tarihleri ve gramajı, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, etiketleri ile hijyen gibi konularda da incelemede bulunan ekipler, ayrıca üretim yapılan imalathaneleri de denetledi.

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca ilçedeki marketler, fırınlar, kasaplar ve pazar yerlerinde hijyen, fiyat etiketi ve gramaj kontrolleri yaptı. Toplam 558 işletmede yapılan denetimlerde, hijyen kurallarına uymayan, eksik evrakı bulunan veya fiyat kurallarına aykırı satış yaptığı belirlenen 84 işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ramazan Bayramı öncesinde, tatlı ve şekerleme ürünleri başta olmak üzere gıda ürünlerinin alışverişinde artışlar yaşanıyor. Ortahisar Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle ilçemiz genelinde vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için denetimler yapıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekiplerimiz sürekli sahada ve görevlerini titizlikle yürütüyorlar. Denetimlerimizi aynı hassasiyetle devam ettireceğiz. Bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, sevdikleriyle birlikte, huzur ve neşe içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.