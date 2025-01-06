Ortahisar Belediyesi Karate Takımı Ankara'da Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Karate Takımı Ankara'da Başarı Elde Etti

Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Türkiye Ümit, Genç ve U21 Yaş Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. İki sporcu ise Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

06.01.2025 13:07  Güncelleme: 14:28
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Ankara'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Yaş Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde önemli başarılara imza attı. Ümitler Karate Takımı 5 bronz madalyayla üçüncü olurken, iki sporcu da milli takım seçmelerini kazanarak Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Ortahisar Karate Takımı, 2-6 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Yaş Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde şampiyonayı 5 bronz madalyayla tamamladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Kağan Bayraktar, Miraç Akbayrak, Ömer Kuzey Cora ve Nebil Eymen Çelebi'den oluşan Ümitler Kata Takımı bronz madalya kazandı. Bireysel kategoride ise genç erkekler 76 kiloda mücadele eden İbrahim Sönmez, kilosunda üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Takımın elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ortahisar Belediye'mizin bütün spor kulüpleri, hem bireysel sporlarda hem de takım sporlarında önemli başarılara imza atıyor. Bu anlamda takımımızın almış olduğu bronz madalya, yeni dönemin işaret fişeği olacaktır. Maddi ve manevi olarak bütün sporcularımızı ve takımlarımızı her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Bir kez daha takımımızı, sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri bu başarılardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Genç, dinamik ve yetenekli bir takımımız var"

Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu, ilerleyen süreçte ulusal ve uluslararası yarışmalarda altın madalyayı hedeflediklerini belirterek, "Genç, dinamik ve yetenekli bir takımımız var. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarılar gelecekte kazanacağımız başarıların habercisi niteliğindedir. Karate Antrenörümüz Osman Şişko'yu ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Başta Belediye Başkanı'mız Ahmet Kaya olmak üzere, Belediye başkan yardımcılarımıza ve bize destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sporcular Kağan Bayraktar ve İbrahim Sönmez, Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Kaynak: ANKA

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