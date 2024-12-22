Ortahisar Belediyesi'nden Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Çevre Bilinci Eğitimi

Ortahisar Belediyesi\'nden Çevre Bilinci Eğitimi

Ortahisar Belediyesi, ilçedeki okullarda sıfır atık sistemleri kurarak çevre bilincini artırma amacıyla eğitimler veriyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çocuklara ve gençlere çevre bilincinin kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, sürdürülebilir bir geleceğin ancak çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ile mümkün olacağını belirtti.

22.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:20
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, ilçedeki okullarda çevre bilinciyle ilgili eğitimler veriyor, sıfır atık sistemleri kuruyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sürdürülebilir bir çevre için bilinçlenmenin ve atık yönetiminin şart olduğunu dile getirerek, "Çevre bilinci, küçük yaşta okullarda ve ailede başlar. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla okullarımızda sıfır atık ve geri dönüşüm farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklara ve gençlere sıfır atık ve çevre bilincinin kazandırılması amacıyla ilçedeki okullarda çevre bilinciyle ilgili eğitimler veriyor, sıfır atık sistemleri kuruyor. İlçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullarda başlatılan farkındalık çalışması dolayısıyla, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgin Kazan Uğur ve mühendisler, Trabzon Uğur Okullarına giderek burada sürdürülebilir bir çevre yönetiminin nasıl sağlanacağı, atıkların geri dönüşümü ve doğru yönetimi konularında bilgilendirmede bulundu.

İklim değişikliğinin en büyük küresel sorunlardan biri haline geldiğine dikkati çeken Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Sanayi Devrimi'nden bu yana fosil yakıtların yoğun bir şekilde kullanılması ve doğal kaynaklar üzerindeki aşırı baskının, çevre kirliliğiyle birleşerek ekosistemde onarılması güç tahribatlara yol açtığını söyledi. İklim değişikliği olarak tanımlanan felaketlerin insanlığın geleceğini tehdit ettiğini kaydeden Başkan Kaya, "Bu durumun önüne, sürdürülebilir bir çevre yönetimiyle geçilebilir. Bunun için de çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi şarttır" dedi.

Ortahisar Belediyesi olarak çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Kaya, "Okullarımızda çevremizin ve doğal kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilir bir çevre yönetimi için geri dönüşümün önemi ve sıfır atık uygulamalarıyla ilgili eğitimler veriyoruz, ayrıca sıfır atık sistemleri kuruyoruz. İnanıyoruz ki, dünyayı çocuklarımız ve gençlerimiz kurtaracak" diye konuştu. Şu ana kadar 25 okulda sıfır atık sisteminin başlatıldığını ve her hafta 10 yeni okulun bu projeye dahil edildiğini belirten Başkan Kaya, "Bu anlamlı çalışmayı yürüten Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan yürütülen programın amacının, çocuklara ve gençlere erken yaşta çevre bilincinin kazandırılması olduğunu söyledi. Bu eğitimlerle çocukların, atık yönetimi ve sıfır atık depolamayı benimseyerek yaşam tarzı haline getirebileceğini belirten Kazan, "Bu da çevre bilincine sahip bireylerin yetişmesine katkı sağlar. Bu amaçla okullarımızda yürüttüğümüz sıfır atık çalışmaları, geri dönüşüm ve atıkların azalmasının günlük hayatta yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede, yerel düzeyde atık miktarının azaltılması ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Okullara geri dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla atık pil, atık yağ, mavi kapak ve ambalaj attıkları için özel kutular ile bilgilendirici malzemeler sunduklarını kaydeden Kazan, "Ayrıca, her okuldan bir öğretmen 'sıfır atık öğretmeni' olarak belirlenerek, bu kişiler, müdürlük tarafından yürütülen iletişim ağına dahil edilmektedir. Bu iletişim ağı, okullardaki sıfır atık kutularının dolduğunda müdahale sağlamak için etkin bir koordinasyon bölümleri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Belediyemiz tüm okullarda sıfır atık çalışması kapsamında okullarla görüşerek atık kutularını ve bilgilendirici afişleri sağlamaktadır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Çevre Bilinci Eğitimi - Son Dakika

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