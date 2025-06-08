Ortahisar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kurban Bayramı Desteği

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda bağış çadırları kurarak ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu. Bağışlanan kurban etleri, soğuk zincir sistemiyle korunarak güvenli şekilde vatandaşların sofralarına ulaştırıldı.

Ortahisar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın dayanışma, paylaşma ve birliktelik ruhunu yaşatmak amacıyla ilçe genelinde belirlenen kurban kesim alanlarında bağış çadırları kurdu.

Akoluk Mahallesi Erzurum Yolu Üzeri Trabzon Büyükşehir Belediyesi Büz Şantiyesi yanı, Pelitli Mahallesi eski Ahmet Can Bali Okulu arkası (Tanjant Yolu) ve Gölçayır Mahallesi Gölçayır At Çiftliği yanında kurulan bağış çadırlarında vatandaşlara sandviç ve meyve suyu ikramında bulunuldu ve bağışlar kabul edildi.

Duyarlı vatandaşlar tarafından bağışlanan kurban etleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de bayram namazının ardından camilerde vatandaşlara lokum ikram etti.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kurban bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'mızın paylaşma ve dayanışma ruhunu ilçemizde hep birlikte yaşatmak istedik. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına bayram bereketi ulaştırdık. Bu anlamlı yardımlaşma hareketine katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Allah niyetlerinizi, ibadetlerinizi kabul etsin. Dileğimiz; bu ekonomik koşullardan ülkemizin bir an önce çıkabilmesi ve vatandaşlarımızın sofralarının zenginleşmesidir. Ortahisar Belediyesi olarak tüm imkanlarımızın vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda seferber ediyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayır duasını alacak işler yapmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."