Ortahisar Belediyesi'nden Mahalle İftarları - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Mahalle İftarları

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla Yenicuma ve Boztepe mahallelerinde düzenlenen iftar programına katıldı. Kaya, aynı sofrada buluşmanın birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

06.03.2025 09:25  Güncelleme: 12:03
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yenicuma ve Boztepe mahallelerindeki iftar programına katıldı. Ramazanın manevi iklimini yaşatmak amacıyla mahalle iftarları düzenlediklerini belirten Kaya, "Kalabalık iftar sofralarının çok ayrı bir yeri ve güzelliği var. Bu akşam, bu güzellikleri hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından ramazanın manevi iklimini ve toplu iftar kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen mahalle iftarları, Yenicuma ve Boztepe mahalle sakinlerinin birlikte katılımıyla düzenlenen programla devam etti. İftara, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yanı sıra CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Oğulcan Çavuşoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Öztürk, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, Yenicuma Mahallesi Muhtarı Semra Halkevi, Boztepe Mahallesi Muhtarı Yücel Kaplan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kadir Sert ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. İftar alanındaki vatandaşlarla selamlaşan Başkan Kaya, herkesin ramazan ayını kutladı.

Ortahisar Belediye Bakanı Ahmet Kaya, ramazanda aynı sofranın etrafında bir araya gelen insanların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiğini belirterek, "Vatandaşlarımızla aynı sofrada bulunmanın, aynı ekmeği bölüşmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim amacımız, mahalledeki vatandaşlarımızın bir araya gelmesini, kaynaşmasını sağlamak, ramazanın ruhunu yaşatmaktır. Toplu iftar yapılan kalabalık sofraların çok ayrı bir yeri ve güzelliği var. Bu akşam, bu güzellikleri hep birlikte yaşıyoruz. Katıldığınız için ben sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi mahalle iftarları, yarın akşam İskenderpaşa mahallesinde düzenlenecek iftar programıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Mahalle İftarları - Son Dakika

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