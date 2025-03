Ortahisar Belediyesi'nin Mahallelerde Temizlik Seferberliği Bahçecik'ten Başladı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin "Mahallemize Toz Kondurmuyoruz" sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği, Bahçecik Mahallesi'nden başladı. Temizlik konusunda her bireyin sorumluluk alması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Temizlik önce kirletmemektir. Bunu ancak bilinçlendirme ve farkındalık oluşturarak sağlayabiliriz. Bir vatandaşımız artık sokağa çöp atarken bir kere değil, on defa düşünecek" dedi.

Çevreyi korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla birçok projeye imza atan Ortahisar Belediyesi, farkındalık sağlamak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mahallemize Toz Kondurmuyoruz" isimli kampanya, Başkan Kaya'nın katılımıyla Bahçecik Mahallesi'nde başlatıldı.

Programa Başkan Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Erkan, Park ve Bahçeler Müdürü Osman Fahrettin Emiroğlu, Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüboğlu, Bahçecik Muhtarı Sezayi Öztürk, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Umut Sıbıç, Kavala Mahallesi Muhtarı Hasan Fahri Akçay, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kadir Sert, 2 No'lu Beşirli Mahallesi Muhtarı Selçuk Dayı, Akyazı Mahallesi Muhtarı Erkan Akpınar, Toklu Mahallesi Muhtarı Miraç Çağlar, Tosköy Mahallesi Muhtarı İbrahim Solak, Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Naci Turhan, Yenicuma Mahallesi Muhtarı Semra Halkevi, Gözalan Mahalle Muhtarı Abdulkadir Velioğlu ve Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar katıldı.

Temizlik seferberliğinin amacının çevre temizliği konusunda toplumun bütün kesimlerini bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve bu konuda vatandaşlarda duyarlılık oluşturmak olduğunu belirten Kaya, şunları söyledi:

"Bütün mahallerimizi, bütün sokaklarımızı kendi evimiz gibi görüp temiz tutmaya çalışmalıyız. Bugün burada çok önemli ve çok özel bir amaç için toplandık. Bir planlama yaptık ve dedik ki 'Bu kent bizim, biz bu kentin evladıyız, bu kentin sokaklarında doğduk, oynadık. Bu kent bizim evimiz, biz bu kentin sakinleri değil, sahipleriyiz.' Dolayısıyla 87 mahallemizi birbirinden ayırmaksızın kendi evimiz, kendi oturma odamız gibi görmeliyiz. Nasıl ki kendi evimize çöp atmıyor, temiz tutuyorsak, bütün mahallelerimizi, bütün sokaklarımızı da aynı anlayışla temiz tutmaya çalışmalıyız. Temizlik, her şeyden önce kirletmemektir. Bunu bütün çocuklarımıza öğretmemiz lazım.

Bazı belediyeler farklı uygulamalar yapıyor. Ben bilinçlendirmenin, farkındalığın doğru olduğuna inanıyorum. Biz de bu nedenle bir farkındalık oluşturalım istedik. Bütün çalışma arkadaşlarımıza rica ettim, hepsi burada. Hep birlikte eldivenlerimizi takacağız ve mahallemizi temizleyeceğiz. Sokaklarımızdaki çöpleri, okul önlerini, ibadethaneleri, mescitlerimizi, Kur'an kurslarımızı, camilerimizi hep birlikte pırıl pırıl yapacağız. Hep birlikte oluşturacağımız bu farkındalıkla, bir vatandaşımız artık sokağa çöp atarken bir kere değil, on defa düşünecek. Bu farkındalığı ilçemize dalga dalga yayıp belleklere işleyeceğiz."

Ortahisar genelinde her gün ortalama 300 ton çöp toplandığına dikkati çeken Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 394 personelle çalışıyor. Yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz de aynı şekilde hizmet ediyor. Bütün personelimiz, evine helal ekmek götürme gayreti içinde çalışıyor. 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' anlayışı içinde bu şehre ve bu şehrin güzel yürekli insanlarına hizmet ediyorlar. Her birine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gayret ettiler, bizi mahcup etmediler. Her gün Trabzon'umuzdan ortalama 300 ton çöp topluyoruz. Bu az bir rakam değil. Ben sokakta bir çöp gördüğüm zaman onu alıp çöp kutusuna atıyorum. Bu bilinci bütün vatandaşlarımıza hep birlikte aşılamamız lazım. Bunu yapabilirsek şehrimiz daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline gelir. Pırıl pırıl bir Ortahisar'ı hep birlikte oluşturacağız.

Bahçecik Mahallemizden programımızı başlattık. Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Destek veren değerli muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Diğer mahallelerde de bu kampanyayı devam ettireceğiz. Mahallede yaşayan bütün vatandaşlarımıza, çocuğundan en yaşlısına kadar 'bu mahalle senin evin' bilincini aşılayacağız. 'Evimi nasıl temiz tutuyorsam, kirletmiyorsam, mahallene de aynı bilinçle sahip çıkmalıyım' düşüncesini, farkındalığını bütün vatandaşlarımızda oluşturacağız."

Çalışma için Başkan Kaya'ya teşekkür eden Bahçecik Mahallesi Sezayi Öztürk ise "Bu kampanyanın Bahçecik Mahallemizden başlatılması dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum. Belediyemizin bütün birimlerinizden memnunuz. Güzel çalışıyorsunuz, ekibinize, sizlere çok teşekkür ediyorum. Kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eldivenlerini takan Başkan Kaya, önce ağaç budadı ardından parktaki çim biçme aracının başına geçerek çim kesti. Katılımcılarla birlikte yerdeki çöpleri de toplayan Başkan Kaya, yıkama aracıyla sokağı yıkadı.

Kampanya, Yenicuma Mahallesi'nde ve sonrasında sırayla tüm mahallelerde devam ettirilecek.