Ortahisar'da Atık Yönetimi ile Ekonomiye Katkı

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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nde ve ilçe genelinde bulunan 14 atık getirme evinde toplanan atıklar, geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre ve doğa dostu projelerle farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Vatandaşları bilinçlendirici ve teşvik edici çalışmalar kapsamında, Ortahisar Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nde ve ilçe genelindeki 14 atık getirme evinde; cam, kağıt, metal, plastik, pil, metal elektrik ve elektronik, bitkisel yağ atıkları toplanıyor. Toplanan atıklar ilgili geri dönüşüm işletmelerine verilerek, yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü tarafından, işletmelerde düzenli olarak atık yağ denetimleri gerçekleştiriliyor.

Çevre ve atık su kirliliğinin önemli kısmına neden olan kullanılmış yağların toplanması konusunda da inisiyatif aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Yemek pişirmek amacıyla evlerde ve işletmelerde kullanılan bitkisel atık yağ miktarında son yıllarda ciddi artışlar yaşanmaktadır. Bu atık yağların lavabolara dökülmesi, kanalizasyon sistemlerinin zarar görmesine yol açmaktadır. Toprağa dökülmesi halinde toprağın yapısını olumsuz etkiler, bünyesindeki suda çözünebilen kirleticiler, yağışla birlikte yeraltı sularına karışarak yeraltı sularının kirlenmesine yol açar. Bir litre bitkisel atık yağın yaklaşık bir milyon litre içme suyunu kirlettiğini düşünürsek, tehdidin ne kadar büyük olduğunu görmüş oluruz" ifadelerini kullandı.

"Atık yağlar, geri dönüştürülebilirse ekonomiye ciddi kazanımlar sağlamaktadır"

Atık yağların yeniden ekonomiye kazandırılmasının önemine de işaret eden Başkan Kaya, "Çevremiz açısından son derece zararlı olan bitkisel atık yağlar, geri dönüştürülebilirse ekonomiye ciddi kazanımlar sağlamaktadır. Bu yağlar, fiziksel ve kimyasal bazı işlemlerden geçirilerek bir petrol türevi olan biyodizel araç yakıtına dönüştürülür ve dizel motorlarda kullanılır. Böylece atık yağların ekonomiye kazandırılarak çevreye zarar vermesini önleriz hem de biyodizelin daha çevreci olması nedeniyle fosil yakıtların doğamız üzerindeki baskısını hafifletmiş oluruz" diye konuştu.

Sürdürülebilir bir çevre için atıkların düzenli şekilde toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması gerektiğinin altını çizen Başkan Kaya, bütün vatandaşları bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.