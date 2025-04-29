Ortahisar'da Futbol Okulu Açılıyor - Son Dakika
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Ortahisar'da Futbol Okulu Açılıyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 6-12 yaş arası çocuklara yönelik Futbol Okulu açacaklarını duyurdu. Projeyle, genç yeteneklerin futbola kazandırılması ve spor yapma alışkanlıklarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

29.04.2025 12:40  Güncelleme: 13:57
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çocukların spor yapmasını teşvik etmek ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Futbol Okulu açacaklarını duyurdu. Kaya, "UEFA Gençlik Ligi'nde büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor'umuzun genç yetenekleri gibi yeni yetenekleri futbola kazandırmak istiyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, 6-12 yaş arası erkek çocuklara yönelik Futbol Okulu açmaya hazırlanıyor. Geleceğin futbol yıldızlarını keşfetmeyi ve yetiştirmeyi hedefleyen projeyle, çocuklara spor yapma imkanı sunulurken, Trabzon'da yeni yeteneklerin futbola kazandırılması amaçlanıyor.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yaşama geçirilen Futbol Okulu'na başvurular, 28 Nisan-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kontenjanın sınırlı olduğu Futbol Okulu'nun başvuru, 0 462 233 61 00 (1508/1509) numaraları üzerinden ve Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılabilecek.

Başkan Kaya, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Türk ve dünya futboluna birçok yetenek kazandıran Trabzon'umuzda, hem çocuklarımızın spor yapmasını teşvik etmek hem de yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla Futbol Okulu açıyoruz. Trabzon'umuz futbolda sadece Türkiye değil, bir dünya markasıdır. Bunun son örneği de, UEFA Gençlik Ligi'nde gençlerimizin elde ettiği tarihi başarıdır. Ortahisar Belediyesi Futbol Okulu'muzda da yeni yetenekleri keşfedecek, Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar kazanacak yeni yıldızları yetiştireceğiz. Çocuklarımızın yaz dönemini sportif faaliyetlerle geçirmesini, bütün çocuklarımızın spor yapmasını çok önemsiyoruz. Futbol Okulu'muz da bu doğrultuda, çocuklarımızın sadece spor yapmasını değil, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak adına çok önemli bir fırsat olacaktır. Okulumuzda alanında uzman çok yetkin ve deneyimli bir teknik kadromuz var. Yeteneklerine güvenen çocuklarımızı Futbol Okulu'muza bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar'da Futbol Okulu Açılıyor - Son Dakika

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