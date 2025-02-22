Ortahisar'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kentte birkaç gündür etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin çalışmaları sonucunda 87 mahallede bin 935 sokağı ulaşıma açtıklarını, 196 sokağın kardan temizlenmesi için ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ortahisar Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Başkan Kaya, meteorolojik verilere göre hemen harekete geçtiklerini ve ekiplerin, ulaşımda hiçbir aksaklık yaşanmaması için büyük bir özveriyle gece gündüz çalıştığını söyledi.

Başkan Kaya, ilçe genelinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını, şöyle anlattı:

"87 mahallemizde bulunan toplam 3 bin 500 sokaktan 2 bin 131 sokak, yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanırken, aralıksız çalışan karla mücadele ekiplerimiz, 1935 sokağı kardan temizleyerek yeniden ulaşıma açtı. 196 sokağın kardan temizlenmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde bu sokaklarımız da ulaşıma açılacaktır."

Çalışmalar kapsamında oluşturulan Kriz Masası'na bağlı ekiplerin, 87 mahalle yolunun açık tutulması için gece-gündüz demeden aralıksız çalıştığını belirten Başkan Kaya, 12 JCB, beş greyder, üç kepçe, dört tuzlama aracı, altı binek araç ve 150 personelle sürdürülen çalışmalar sonucunda ana arterler başta olmak üzere yolların görevli personel tarafından temizlendiğini ve tuzlama çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Yüksek köylerde de karla mücadele çerçevesinde hasta ihbarı alınan köylerin ve cenaze yollarının öncelikli olmak üzere bütün köy yollarının açıldığını kaydeden Başkan Kaya, şu bilgileri verdi:

"300 ton solüsyon ve 120 ton tuz kullanıldı"

"Yaklaşık beş gündür sürdürdüğümüz karla mücadele kapsamında yollarımız ekiplerimiz tarafından aralıksız olarak temizlendi ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Hasta ihbarı alınan mahalleler başta olmak üzere, cenaze yolları, okul yolları, yurtlar ve hastane yollarını tamamen açılarak tuzlama yapıldı. Bu çalışmalarımızda 300 ton solüsyon, 120 ton tuz kullanılarak araç yollarını ve yaya yollarını temizleyerek ulaşıma açtık. Kar sınavımızı başarıyla tamamladık."

Kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde karla mücadele seferberliği

Ortahisar Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu Ağıllı, Aktoprak, Akyazı, Akoluk, Akkaya, Armutlu, Ayvalı, Doğançay, Düzyurt, Fatih Sultan, Gündoğdu, Gürbulak, Geçit, Kavala, Kamışlı, Karlık, Karakaya, Kireçhane, Kozluca, Okçular, Özbirlik, Pınaraltı, Sevimli, Subaşı, Toklu, Tosköy, Uğurlu, Yeşilvadi, Yeniköy, Yeşilhisar, Yeşilbük, Yeşilova, Yeşilyurt, Esenyurt, Sayvan ve 2 Nolu Beşirli mahalleleri başta olmak üzere kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yaya ulaşımında tehlike ve aksaklık yaşanmaması için kaldırımlarda kar ve buz küreme çalışmaları yaptı. Ayrıca kar temizliği yapılan kaldırım ve yollar, suyla yıkanarak temizlendi. Ekipler yol açma çalışmalarında ise diyaliz tedavisi gören acil hastalara öncelik verdi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerini günlük olarak takip ettiklerini ve bu veriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Kaya, "Ekiplerimizi her türlü duruma anında müdahale edebilecek halde bekletiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyoruz. Bu soğuk kış şartlarında gece-gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan birim müdürlerimize ve bütün personelimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele için oluşturulan Kriz Merkezi'nde 0462 233 61 00 numaralı telefona ve 0542 336 61 61 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı'na gelen tüm taleplere anında cevap veriyor.