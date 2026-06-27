Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Üç Mahallemize Ulaşım Sağlayan Köprüyü DSİ Yapacak" - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Üç Mahallemize Ulaşım Sağlayan Köprüyü DSİ Yapacak"

27.06.2026 13:03  Güncelleme: 14:30
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Trabzon Ortahisar'da Değirmendere üzerindeki asma yaya köprüsünün güvenlik riski oluşturması üzerine Belediye Başkanı Ahmet Kaya, DSİ'ye başvurdu. DSİ, bölgeye çelik yaya köprüsü yapılacağını bildirdi.

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Değirmendere üzerindeki Kutlugün, Yeşilbük ve İncesu mahallelerine hizmet veren asma köprünün yaya güvenliği için risk oluşturması nedeniyle, yenilenmesi için girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Başkan Kaya, "DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğümüze müracaat ettik. 4 Aralık 2025 tarihinde bize, o bölgede 1 adet çelik yaya köprüsü yapılacağını bildirdiler. Bizler de bu süreçte elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağız" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Değirmendere üzerinde bulunan ve Kutlugün, Yeşilbük ve İncesu mahallelerine hizmet veren asma yaya köprüsünün bulunduğu alanda, Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Kutlugün Muhtarı Aytaç Sarbat, İncesi Muhtarı Ekrem Uzun ve Yeşilbük Muhtarı Eşref Çakıroğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.

"KÖPRÜYÜ YAPMA GÖREVİ, DSİ'NİN SORUMLULUĞUNDA"

Son derece bakımsız ve yaya güvenliği için ciddi riskler oluşturan köprünün yenilenmesinin şart olduğunu, ancak bu görevin Ortahisar Belediyesi'ne ait olmadığını vurgulayan Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Ortahisar'ımızın neresinde bir sorun varsa, 'bu sorun bizim sorunumuzdur' düşüncesiyle sahip çıkmaya ve çözmeye çalışıyoruz. Kutlugün, İncesu ve Yeşilbük mahallelerimize hizmet veren ve Sırat Köprüsü olarak nitelendirilen, beşik gibi sallanan bu köprünün durumu daha önce bize iletilmişti. Biz de burada 'sağlam bir köprü yapabilir miyiz?' diye bir arayışa girmiştik. Köprüyü yapma görevinin DSİ'ye ait olduğunu öğrenince, Ortahisar Belediyesi olarak DSİ Bölge Müdürlüğümüze 04.12.2025 tarih ve E61093153 sayılı bir yazı yazdık. Bu yazımıza DSİ Bölge Müdürlüğümüz tarafından, 'konu, Bölge Müdürlüğümüz teknik personellerince incelenmiş olup, söz konusu köprünün bulunduğu konumda Trabzon ili köprü ve menfez yapılması işi 3. kısım inşaat işi kapsamında bir adet çelik yaya köprüsü yapılması planlanmıştır' şeklide bir cevap geldi."

Bazı vatandaşlarımız, 'Niye Ortahisar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi buraya müdahale etmiyor?' şeklinde serzenişlerde bunuyor. DSİ Bölge Müdürlüğümüz, ki kendilerine teşekkür ediyorum, burada çelik bir köprü yapacaklarına ilişkin yazıyı 14 Aralık 2025 tarihinde bize bildirdiler. Dolayısıyla bize düşen görev, elimizden geldiğince destek olmak, muhtarlarımızla birlikte sürecin takipçisi olmak ve burada sağlıklı, kaliteli, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde geçebilecekleri bir köprüyü inşa etme sürecine katkı vermektir. Bu anlamda emek veren, katkı veren herkese çok teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Kaynak: ANKA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Bekir Kaya, Ortahisar, 3. Sayfa, Belediye, Güvenlik, Trabzon, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: 'Üç Mahallemize Ulaşım Sağlayan Köprüyü DSİ Yapacak' - Son Dakika

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