Ortahisar'da yaz tatili "Çocuk Şenliği" ile renklenecek - Son Dakika
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Ortahisar'da yaz tatili "Çocuk Şenliği" ile renklenecek

Ortahisar\'da yaz tatili "Çocuk Şenliği" ile renklenecek
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Ortahisar Belediyesi, yaz tatiline renk katacak özel bir etkinlikle çocukları ve ailelerini bir araya getiriyor. Trabzon'daki herkesi Çocuk Şenliği'ne davet eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Gelin, hep birlikte çocuklarımızın neşesine ortak olalım" dedi.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, yaz tatiline renk katacak özel bir etkinlikle çocukları ve ailelerini bir araya getiriyor. Trabzon'daki herkesi Çocuk Şenliği'ne davet eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Gelin, hep birlikte çocuklarımızın neşesine ortak olalım" dedi.

Ortahisar Belediyesi, yaz tatilinin coşkusunu çocuklarla birlikte yaşamak amacıyla renkli etkinliklerin yer alacağı Çocuk Şenliği düzenliyor. Beşirli Sahil Parkı'nda yarın gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar hem eğlenecek hem de unutulmaz anılar biriktirecek.

Spor Kompleksi yanında 18.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenlenecek şenlikte; boyama etkinlikleri, spor aktiviteleri, palyaço gösterisi, hediye uçurtma dağıtımı ve sürpriz hediyeler çocuklarla buluşacak. Etkinliklerle dolu programda minikler doyasıya eğlenirken, aileler de keyifli bir yaz akşamı geçirme fırsatı yakalayacak.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜLÜMSEMESİ EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ"

Başkan Kaya, tüm çocukları ve ailelerini şenliğe davet ederek, "Çocuklarımızın mutlu olduğu, oyun oynadığı, birlikte eğlendiği her ortam bizim için çok kıymetli. Yaz tatilinin sevincini çocuklarımızla paylaşmak, onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek en büyük mutluluğumuz. Bu güzel şenliğimizde birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sürprizler hazırladık. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 31 Temmuz Cuma günü Beşirli Sahil Parkı'na bekliyoruz. Gelin, hep birlikte çocuklarımızın neşesine ortak olalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar'da yaz tatili 'Çocuk Şenliği' ile renklenecek - Son Dakika

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