Ortak Arap Listesi lideri Cabbarin, muhalefete Yahudi-Arap ortaklığı çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ortak Arap Listesi lideri Cabbarin, muhalefete Yahudi-Arap ortaklığı çağrısı yaptı

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Ortak Arap Listesi lideri Cabbarin, Netanyahu hükümetini devirmek için muhalefete Yahudi-Arap ortaklığı çağrısı yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre Filistin asıllıların partileri 19, Eisenkot muhalefetiyle toplam 67 milletvekili çıkardı; bu koalisyon kurmaya yetiyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi lideri Yusuf Cabbarin, Binyamin Netanyahu hükümetinin devrilmesi için çalışmaya hazır olduklarını belirterek, muhalefete Yahudi-Arap ortaklığına dayalı değişim çağrısında bulundu.

Cabbarin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetine karşı siyasi değişim çağrısı yaptı.

Netanyahu hükümetinin devrilmesi için gerekli zemini hazırlamaya hazır olduklarını kaydeden Cabbarin, hükümetin politikalarına karşı farklı bir alternatif sunduklarını belirtti.

Cabbarin, "Kanlı bir hükümet karşısında, üstünlük, ırkçılık ve dışlama politikalarına karşı, tamamen farklı bir alternatif sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyasi değişimin Yahudi-Arap ortaklığından geçtiğini vurgulayan Cabbarin, bunun gerçek ve eşitlikçi bir ortaklık olması gerektiğini belirterek, "Bundan az değil, bundan fazla da değil." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de dün gerçekleşen parlamento seçimlerinde oyların yüzde 85'i sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 milletvekili çıkardı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, rekor düzeyde sandalye sayısına ulaşarak Meclise 19 milletvekili gönderiyor.

Filistin asıllıların partileri ile Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun toplam milletvekili sayısı 67 olurken, bu sayı koalisyon hükümetini kurmaya yetiyor.

Kaynak: AA
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