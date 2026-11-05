Ortak Liste, Eisenkot hükümetine 67 milletvekiliyle destek vermeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ortak Liste, Eisenkot hükümetine 67 milletvekiliyle destek vermeyi hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Eisenkot liderliğinde kurulacak hükümeti dışarıdan desteklemeyi hedeflediklerini açıkladı. Partinin kararıyla Eisenkot'u destekleyen milletvekili sayısı 67'ye çıkarken Netanyahu'yu destekleyenler 46'da kaldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a "kötü ile daha kötü arasında seçim yaptıklarını" vurgulayarak Eisenkot liderliğinde kurulacak bir hükümeti dışarıdan desteklemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Herzog'la koalisyon kurulmasına ilişkin istişare toplantısında Ortak Liste lideri Cabarin, Eisenkot'la ciddi görüş ayrılıkları olmasına rağmen hükümeti kurmakla yetkilendirilmesini istediklerini söyledi.

Temel hedeflerinin Netanyahu hükümetini değiştirmek olduğuna işaret eden Cabarin, "Biz burada iyi ile daha iyi arasında bir seçim yapmıyoruz. Kötü ile çok daha kötü arasında bir tercih yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gerçekten bir değişim yaratmak için gittiğini söyleyen Cabarin, aşırı sağcı Netanyahu hükümeti döneminde Filistinlilerin sistematik ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Herzog'un İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne veya İran'a saldırılar düzenlemesi durumunda koalisyondan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu yanıtlayan Cabarin, "Stratejik kararlar alacağız. Halk bizi Netanyahu'yu devirip sonra onu geri getirelim diye seçmedi." ifadelerini kullandı.

Saldırıların bir çözüm olmadığını vurgulayan Cabarin, barışa dayalı alternatifleri öne çıkartmaya çalıştıklarını, aşırı sağcı bir muhalefetle asla ortaklık içinde olmayacaklarını ve mevcut durumu aratacak daha kötü bir tabloya yol açmamak adına adımlarını dikkatle atacaklarını söyledi.

Ortak Liste bileşenlerinden Taal Partisi lideri ve milletvekili Ahmed Tıybi ise istişare toplantısında Ortak Liste'nin koalisyon hükümetini dışarıdan destekleyeceklerini, ancak hükümetin kurulmasına yardım edip hemen ardından dağılmasını izlemek istemediklerini söyledi.

Meclis'te Arap partileri olmaksızın hiçbir siyasi hamle yapılamayacağını söyleyen Tıybi, "Bir hükümeti dışarıdan destekliyorsak, ona bir güvence ağı sağlayıp bir, iki ya da üç ay sonra onu devirmek istemeyiz." dedi.

İsrail Meclisi'nde 11 sandalyeye sahip Ortak Liste, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümet kurma yetkisini muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a vermesini önerdi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partinin kararıyla Eisenkot'un hükümet kurmasını destekleyen milletvekili sayısı 67'ye çıkarken, Netanyahu'yu destekleyen milletvekili sayısı 46'da kaldı.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA
Isaac HerzogMilletvekiliPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler
Yok artık Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki... Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni
Yüzünü gerdirmek için ameliyat masasına yatan doktor hayatını kaybetti Yüzünü gerdirmek için ameliyat masasına yatan doktor hayatını kaybetti
20:44
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:31
İran’a mı gidiyor İsmail Kartal’dan açıklama
İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama
20:16
12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser’e bir şok daha
12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok daha
20:06
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
19:56
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
19:44
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
19:26
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 20:59:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Ortak Liste, Eisenkot hükümetine 67 milletvekiliyle destek vermeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android