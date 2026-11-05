Ortak Liste, Eisenkot hükümetine 67 milletvekiliyle destek vermeyi hedefliyor

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a "kötü ile daha kötü arasında seçim yaptıklarını" vurgulayarak Eisenkot liderliğinde kurulacak bir hükümeti dışarıdan desteklemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Herzog'la koalisyon kurulmasına ilişkin istişare toplantısında Ortak Liste lideri Cabarin, Eisenkot'la ciddi görüş ayrılıkları olmasına rağmen hükümeti kurmakla yetkilendirilmesini istediklerini söyledi.

Temel hedeflerinin Netanyahu hükümetini değiştirmek olduğuna işaret eden Cabarin, "Biz burada iyi ile daha iyi arasında bir seçim yapmıyoruz. Kötü ile çok daha kötü arasında bir tercih yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gerçekten bir değişim yaratmak için gittiğini söyleyen Cabarin, aşırı sağcı Netanyahu hükümeti döneminde Filistinlilerin sistematik ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Herzog'un İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne veya İran'a saldırılar düzenlemesi durumunda koalisyondan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu yanıtlayan Cabarin, "Stratejik kararlar alacağız. Halk bizi Netanyahu'yu devirip sonra onu geri getirelim diye seçmedi." ifadelerini kullandı.

Saldırıların bir çözüm olmadığını vurgulayan Cabarin, barışa dayalı alternatifleri öne çıkartmaya çalıştıklarını, aşırı sağcı bir muhalefetle asla ortaklık içinde olmayacaklarını ve mevcut durumu aratacak daha kötü bir tabloya yol açmamak adına adımlarını dikkatle atacaklarını söyledi.

Ortak Liste bileşenlerinden Taal Partisi lideri ve milletvekili Ahmed Tıybi ise istişare toplantısında Ortak Liste'nin koalisyon hükümetini dışarıdan destekleyeceklerini, ancak hükümetin kurulmasına yardım edip hemen ardından dağılmasını izlemek istemediklerini söyledi.

Meclis'te Arap partileri olmaksızın hiçbir siyasi hamle yapılamayacağını söyleyen Tıybi, "Bir hükümeti dışarıdan destekliyorsak, ona bir güvence ağı sağlayıp bir, iki ya da üç ay sonra onu devirmek istemeyiz." dedi.

İsrail Meclisi'nde 11 sandalyeye sahip Ortak Liste, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümet kurma yetkisini muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a vermesini önerdi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partinin kararıyla Eisenkot'un hükümet kurmasını destekleyen milletvekili sayısı 67'ye çıkarken, Netanyahu'yu destekleyen milletvekili sayısı 46'da kaldı.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.