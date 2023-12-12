 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ortaokul hentbol takımı oyuncularından 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaokul hentbol takımı oyuncularından 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret

19 Mayıs Dereköy Şehit Hüseyin Aydın Ortaokulu hentbol takımı, küçük kızlar kategorisinde il ikincisi oldu.

Ortaokul hentbol takımı oyuncularından 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu\'na ziyaret
12.12.2023 - 12:46,
Abone Ol

19 Mayıs Dereköy Şehit Hüseyin Aydın Ortaokulu hentbol takımı, küçük kızlar kategorisinde il ikincisi oldu.

Kendisini ziyaret eden küçük hentbolcuları tebrik eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Eksiksiz spor altyapısıyla ilçe olarak sporun her branşında var olmayı sürdürüyoruz. Hentbol takımımızın oyuncularını, hocalarını tebrik ediyor, sponsorumuza teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza atmak sizlere nasip, bizlere de gurur olur." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Sporda başarılı olmak için milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir" sözünü hatırlatan Topaloğlu, "Spor şiddet ile bağdaşmamalı. Spor sahalarında şiddet olaylarına şahit olmak istemiyoruz. Dün akşam oynanan Süper Lig karşılaşmasında maalesef bunu gördük. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yeşil sahaların mutluluğun, birlikteliğin, spor ruhunun birleştiği ortak noktalar olması gerektiğini unutmayalım. Bunu sizler gibi genç kardeşlerimiz başaracak." ifadesini kullandı.

Ziyarete okul müdürü Emre Özkan, müdür yardımcısı Buket Sezgin Köşe, beden eğitimi öğretmeni Songül Zerdali, antrenör Merve Kaya ve okul aile birliği başkanı Salih Karakartal katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dereköy, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaokul hentbol takımı oyuncularından 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda asker kaybı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:15:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaokul hentbol takımı oyuncularından 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement