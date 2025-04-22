OSB'lerde Lojman Projesi Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulacak lojmanların, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artıracağını, sanayiye güç kazandıracağını belirterek, çalışanların bu imkandan şehirdeki kiraların yaklaşık üçte biri bedelle istifade edebileceğini bildirdi.

Kacır, AA muhabirine, OSB'lerde inşa edilecek lojmanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de 366 OSB ve 60 bine yakın fabrikanın üretime devam ettiği bilgisini veren Kacır, buralarda çalışan sayısının da son 22 yılda 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini söyledi.

Kacır, OSB'lerin Anadolu'nun dört bir yanında Türkiye'nin ve Avrupa'nın üretim üsleri haline geldiğine dikkati çekerek, "Biz sanayimizin gelişimi ve rekabet gücünü sürdürebilmek adına planlı sanayi alanlarını, OSB'lerin kurulumunu ve geliştirilmesini çok önemsiyoruz. Bu hedef doğrultusunda 'Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırlıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde 2053'e kadar hayata geçecek tüm ulaşım yatırımları, kara yolu, demir yolu, liman yatırımları, aynı zamanda arazi eğim haritaları, depremsellik ve su kıtlığı riskleri gibi pek çok parametreyi dikkate alarak, yeni nesil 'mega endüstriyel parklar' kuracağımız bölgeleri adresliyoruz." diye konuştu.

Bununla birlikte mevcut OSB'lerin dönüşümünü de öncelikle ele alacaklarını vurgulayan Kacır, bu hedef doğrultusunda öncelikle OSB'lerdeki çalışanlar için lojman alanları oluşturacaklarını dile getirdi.

Kacır, geçen yılın eylül ayında Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği'nde ortaya koydukları kapsamlı değişikliklerle bir yandan sanayicilerin yatırım yerlerine erişimini kolaylaştırdıklarını, bir yandan da yeni OSB'lerin kurulumunu hızlandırdıklarını ifade etti.

Kirası şehirdekilerin yaklaşık üçte biri olacak

OSB'lerde eğitim, sosyal ve barınma amaçlı yeni tesislerin yapılmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Kacır, şu bilgiyi paylaştı:

"OSB'lerde kurulacak lojmanlar ortak hizmet alanlarında inşa edilecek. Mülkiyeti OSB'lere ait olacak ve buralardaki fabrikalarda çalışanlar lojmanlardan, yaşadıkları şehirdeki kira bedellerinin yaklaşık üçte biri nispetinde bir kullanım bedeli ödeyerek istifade etme imkanı bulacak. Aynı zamanda bu lojman alanları şehrin mimari dokusuyla, şehirleşme planlarıyla uyumlu olarak inşa edilecek. Lojman bölgelerinde sosyal ihtiyaçlara yönelik alanlar, spor tesisleri, eğitim müesseseleri de yine lojmanlarla birlikte oluşturulacak. Arzu ediyoruz ki çalışanlarımız hem trafikte vakit kaybetmesin hem barınma ihtiyacını karşılamak üzere yüksek bedeller ödemek zorunda kalmasın. OSB'lerde kurulacak lojmanlar, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak, sanayimize güç kazandıracak. İnanıyorum ki atacağımız bu adım, dünyada çok kapsamlı dönüşümlerin yaşandığı ve sanayileşme kabiliyetlerinin en önemli parametrelerden biri haline geldiği bu dönemde Türkiye'nin gücüne güç katmasını hızlandıracak."

Lojman alanlarında "sanayi ve teknoloji kolejleri"nin kurulmasını amaçladıklarını belirten Kacır, böylelikle mesleki eğitimin, fen ve teknoloji eğitiminin gelecek dönemde OSB'leri merkeze aldıkları bir yaklaşımla Türkiye genelinde güçlenmesini amaçladıklarını anlattı.

İlk lojman Manisa'ya

Bakan Kacır, Manisa OSB'nin Türkiye'nin en büyük, en önemli organize sanayi bölgelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Çalışanlarımızla, emekçi kardeşlerimizle, sanayicilerimizle inşallah hep birlikte 6 Mayıs'ta Manisa OSB'de ilk lojman projesinin temellerini atacağız." dedi.

Burada çalışan sayısının 5 yıl içinde 90 bine çıkmasını amaçladıklarını vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Uzun dönemde Manisa OSB lojmanlarının 15 bin çalışanımızın konut ihtiyacını karşılamasını amaçlıyoruz. İlk etapta 3 bin 650 konutun inşallah temellerini atacağız. Burada öncelik yine ailelere verilecek. Malumunuz bu yıl 'Aile Yılı'. Dolayısıyla lojman kullanımında da biz önceliğin ailelere verilmesini önemsiyoruz. Ümit ederim ki atacağımız bu temeller hem çalışanlarımız için hem sanayicilerimiz için çok hayırlı olacaktır. Önümüzdeki dönemde diğer şehirlerimize yaygınlaştıracağımız OSB lojmanları projesi, Türkiye'nin sanayinin rekabet gücünü muhafaza ederken alın teri döken, akıl teri döken çalışanlarımızın, emekçi kardeşlerimizin iş yeri memnuniyetini artıracak çok önemli bir proje olarak hayata geçecektir."

Lojmanların kirası üst limiti geçemeyecek

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, ortak hizmet alanlarının büyüklüğü, toplam OSB alanının yüzde 15'ini geçemeyecek.

Lojman alanları ortak kullanım alanları olduğu için lojmanlar ister doğrudan OSB tarafından ister katılımcılar tarafından yapılmış olsun, mülkiyetin sürekli OSB'de kalması zorunlu tutulacak, mülkiyetin OSB katılımcısına veya lojman kiracısına devredilmesi mümkün olmayacak.

Konutların aylık kira bedelinin üst limiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yer alacak ilgili yıla ilişkin Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'de belirlenen yapının birim maliyetinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle belirlenen tutarın 240'ta biri olacak. Lojmanların kirası üst limiti geçemeyecek.