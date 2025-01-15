Oscar Jenkins'in Ölümü Teyit Edilirse Ciddi Adımlar Atılacak - Son Dakika
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Oscar Jenkins'in Ölümü Teyit Edilirse Ciddi Adımlar Atılacak

Avustralyalı savaşçı Oscar Jenkins'in Ruslar tarafından öldürüldüğü iddiası, Başbakan tarafından tepkilerle karşılandı.

15.01.2025 11:18
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Ukrayna için savaşan Avustralyalı Oscar Jenkins'in, Rus askerleri tarafından geçen sene esir alındıktan kısa süre sonra öldürüldüğü iddia edilirken Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayın teyit edilmesi durumunda "mümkün olan en güçlü adımları" atacaklarını belirtti.

Ukrayna cephesinde yer alan bazı yabancı savaşçılar, konu hakkında Avustralya Yayın Kurumuna (ABC) konuştu.

Savaşçılar, Jenkins'in geçen sene esir alındıktan kısa süre sonra Rus ordusu tarafından öldürüldüğüne inandıklarını söyledi.

Jenkins'i en iyi arkadaşlarından biri olarak anlatan savaşçılardan birisi, Avustralyalı arkadaşının kimlik tespiti için elindeki dövmeden yararlandıklarını, bu sayede Jenkins olduğunun anlaşıldığını aktardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleriyle bağlantısı olan bir başka Avustralyalı da "Oscar'ın cesedi arkadaşımın kardeş ekibi tarafından bulundu. Görünüşe göre infaz edilmişler." dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise yaptığı açıklamada, Jenkins'e ne olduğunu henüz teyit edemediklerini belirtti.

Albanese, " Rusya'yı Oscar Jenkins'in durumunu derhal teyit etmeye çağırıyoruz. Ciddi endişelerimiz devam ediyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasını bekleyeceğiz ancak Oscar Jenkins'e herhangi bir zarar verildiyse bu, kesinlikle kınanacak bir durumdur ve Avustralya hükümeti, mümkün olan en güçlü adımları atacaktır." diye konuştu

Muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton ise Jenkins'in ölümünün teyit edilmesi durumunda Rusya'nın Canberra Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Oscar Jenkins'in Ölümü Teyit Edilirse Ciddi Adımlar Atılacak - Son Dakika

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