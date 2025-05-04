Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri tamamlandı

Bursa'da düzenlenen 20. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri, Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu ile sona erdi. Yarışa büyük ilgi gösterildi, çeşitli sporcular ödüllerini aldı.

04.05.2025 16:55  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen " Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri", Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu ile sona erdi.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, renkli görüntülere sahne oldu.

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği koşuya, 799 erkek ve 480 kadın olmak üzere toplam bin 279 kişi kayıt yaptırdı.

Saltanat Kapı önünden sabah saat 10.00'da başlayan yarışta sporcular, Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayıhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek, Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometrelik koşuyu tamamlamak için ter döktü. Yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışta, erkeklerde Semih Eren Kurtaran birinci, Ömer Altun ikinci, Gökhan Gündoğan ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birincilik kürsüsüne İrem Özkan çıkarken, Ülfet Mutlu ikinci, Betül Alagöz de üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

"Etkinliklerin devlet töreni olarak düzenlenmesi adına çalışmalarımız devam ediyor"

Pınarbaşı Meydanı'ndaki ödül töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, "Bu yıl 20'ncisini düzenlediğimiz Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'ni, Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu ile tamamladık. Koşuya ilgi büyük oldu. Kadın sporcu ve sporseverlerin yoğun katılım göstermesi de ayrıca sevindirici. Engelli vatandaşlarımızın da koşuda yer alması bizlere gurur verdi. Önümüzdeki yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını kutlayacağız. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'ni, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına yakışır bir şekilde düzenlemek istiyoruz. Haziran ayında bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın sonunda da gelecek yıl düzenleyeceğimiz Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'nin yol haritasını belirleyeceğiz. Farklı kurumların da katılımıyla zengin bir etkinlik takvimi hazırlamak istiyoruz. Etkinliklerin devlet töreni olarak düzenlenmesi adına da çalışmalarımız devam ediyor. Bu organizasyona emek veren, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Osman Gazi, Osmangazi, Kültür, Güncel, Bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:34:45. #7.12#
SON DAKİKA: Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.