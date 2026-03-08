Osman Gezgin Hakkari'de İftar Programında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osman Gezgin Hakkari'de İftar Programında

Osman Gezgin Hakkari\'de İftar Programında
08.03.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, Hakkari'de esnaf ziyareti ve iftar yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, Hakkari'de düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerle bir araya geldi.

Kente gelen Gezgin ve beraberindeki heyet, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Gezgin, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Ardından partisince düzenlenen iftar programında konuşan Gezgin, partilerinin tüm illere olduğu gibi Hakkari'ye de büyük önem verdiğini söyledi.

Hakkari'ye 2021'de Genel Başkanları Fatih Erbakan ile geldiklerini anımsatan Gezgin, katılımcıların ramazanını tebrik etti.

Programa muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osman Gezgin, Hakkari, Güncel, İftar, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Gezgin Hakkari'de İftar Programında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:38
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de 4 gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de 4 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 22:01:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Osman Gezgin Hakkari'de İftar Programında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.