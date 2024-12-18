Osman Gökçek'ten ''600 milyon liralık ev'' iddialarına yanıt - Son Dakika
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Osman Gökçek'ten ''600 milyon liralık ev'' iddialarına yanıt

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisine yönelik 600 milyon liralık ev yaptırdığı iddiasını yalanladı. Gökçek, şahsına ait olan mülkün değerinin 600 milyon TL olmadığını ifade ederek "Külliyen yalandır. Kendisine buradan çağrımdır. Yarın sabah bu parayı getiren her kim olursa olsun satmaya hazırım" dedi.

18.12.2024 23:27  Güncelleme: 23:28
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisine yönelik "600 milyon liralık ev yaptırdığı" iddiasını yalanladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te 2025 Bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in 600 milyon liralık ev yaptırdığını ileri sürerek, evin fotoğraflarını göstermişti.

GÖKÇEK'TEN İDDİALARA YANIT

Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iddialara bir gün sonra yanıt verdi. Gökçek, "Söz konusu olan mülk şahsıma aittir ve milletvekili seçildiğimde mal beyanımda belirttim. Yıllar önce aldığım arazinin üstüne Gölbaşı Belediyesi'nden ruhsatını aldığım konut inşaatı yapmaktayım. Yalan makinası Veli Ağababa evin 600 milyon TL değerinde olduğunu söylemiştir. Külliyen yalandır. Kendisine buradan çağrımdır. Yarın sabah bu parayı getiren her kim olursa olsun satmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Gökçek, arazisinin fotoğraflarını izinsiz çekerek paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.

Osman Gökçek\'ten \'\'600 milyon liralık ev\'\' iddialarına yanıt
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osman Gökçek'ten ''600 milyon liralık ev'' iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mustafa Doğan:
    bu adamın babası belediyenin jeepini zimmetine geçirmişti 46 5 Yanıtla
  • Gokhan Uyduran:
    iki şiir okur Fâtih Sultan Mehmet kanuni alparslan da katar işin içine tamamdır o iş :) haram olsun kim nerde ne koşulda bizim hakkımızı yiyorsa 36 3 Yanıtla
  • Fero63 null:
    amcuk senin mis işte bide laf kalabalığı yapıyor ne ara bu kadar zengin oldunuz topis baban ankarayi satıp sana orayı almış 34 4 Yanıtla
  • Tuncay Sevim:
    bu arada iyi fiyatı buludu ekonomik kriz de sat gitsin 32 0 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    “önce yalandır diyor, sonra bu parayı verene satmaya hazırım diyor” Buda başka bir seviye… 28 3 Yanıtla
  • servet esen:
    bunlar 2 dua okusun 2 Osmanlı dan şair dizeleri okusun hemen vatansever oluyorlar AKP de böyle zihniyet çok ve buna inananlarda maalesef bizde yanmış oluyoruz 25 4 Yanıtla
  • ali haydar postacı:
    insanın aklı ile dalga geçiyor...sasirtikmi. hayır...çalmak bu ülkede serbest yazik ..ülkenin haline bak 22 2 Yanıtla
  • yücel bozdemir:
    hadi 600 değilde 500 olsun ekonomi bozuk ev satışı olmuyor 20 3 Yanıtla
  • Aa:
    300 vereyim lan 18 3 Yanıtla
  • alos :
    her şeye bir kulpları var 14 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Osman Gökçek'ten ''600 milyon liralık ev'' iddialarına yanıt - Son Dakika
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