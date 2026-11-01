Osman Kavala cezaevindeki 9. yılında AİHM kararına rağmen tutuklu kaldığını belirtti - Son Dakika
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Osman Kavala cezaevindeki 9. yılında AİHM kararına rağmen tutuklu kaldığını belirtti

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Osman Kavala cezaevindeki 9. yılında AİHM kararına rağmen tutuklu kaldığını belirtti
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Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala, cezaevindeki 9. yılında ilk tutuklanmasını hata olarak gördüğünü ancak yanıldığını açıkladı. Kavala, AİHM kararına rağmen tutukluluğunun sürdüğünü, 60 yaşında girdiği cezaevinde sağlıklı geçirebileceği yılların önemli kısmını geçirdiğini ifade etti.

(ANKARA) - Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala, cezaevindeki 9. yılına ilişkin açıklamasında, "İlk tutuklandığımda bunun bir hata olduğunu, kısa zaman içinde düzeltileceğini düşünüyordum. Yanılmışım" açıklamasını yaptı. Cezaevine girdiğinde 60 yaşında olduğunu, sağlıklı yaşayabileceği yılların önemli bir kısmını cezaevinde geçirdiğini belirten Kavala, "Ülkemde hukuk devletinin tesisine yönelik gelişmeleri görebileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala, cezaevinde geçirdiği 9. yıla ilişkin açıklama yaptı. Kavala, "Osman Kavala'ya özgürlük" adlı siteden yayınlanan açıklamasında, şunları kaydetti:

"İlk tutuklandığımda bunun bir hata olduğunu, kısa zaman içinde düzeltileceğini düşünüyordum. Yanılmışım. Suç işlediğime dair herhangi bir delil bulunmamasından dolayı beraatle sonuçlanan Gezi davasından sonra, AİHM kararına rağmen, kurgulanan casusluk suçlamasıyla tutukluluğum sürdürüldü, beraat kararları bozuldu, bana ve diğer suçlananlara ağır cezalar verildi.

"AKIL ALMAZ İDDİALAR ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ"

Bana yöneltilmiş olan suçlamada delil bulunmayışını telafi etmek için akıl almaz iddialar öne sürülmüştü. Yirmi küsür siyasi parti ve siyasi örgütün, yüze yakın sendika, meslek odası ve derneğin oluşturduğu Taksim Dayanışma Platformu'nu kalkışmaya yönlendirdiğim, hükümeti devirmeye teşebbüs eden göstericilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamış olduğum iddia edildi.

Bütün bunlar görülebildiği için, AİHM son kararında özgürlüğümün kısıtlanmasına yol açan işlemleri adaletin açık biçimde inkar edilmesi olarak değerlendirdi. Bu tespit sadece hukuk kurallarına değil, etik ilkelere de riayet edilmediği anlamına geliyor. Bunun bir sonucu da insan hayatının değersiz görülmesi."

"SAĞLIKLI GEÇİREBİLECEĞİM YILLARIN ÖNEMLİ KISMINI CEZAEVİNDE GEÇİRMİŞ OLDUM"

Osman Kavala, cezaevine girdiğinde 60 yaşında olduğunu belirterek, "Bu yaştan sonra sivil toplum alanında aktif olarak çalışabileceğim sürenin neredeyse tamamını ve sağlıklı yaşayabileceğim yılların önemli bir kısmını cezaevinde geçirmiş oldum. Ancak, yaşamakta olduğumuz bütün sıkıntılara rağmen, ülkemde hukuk devletinin tesisine yönelik gelişmeleri görebileceğime inanıyorum. Ümit ettiğim gibi, Gezi davasından ve maruz kaldığım adaletsizlikten ders çıkartılabilirse, bu benim için teselli kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Osman KavalaPolitikaGüncelAİHMSon Dakika

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