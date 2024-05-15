Osman Kavala'nın yargılanmanın yenilenmesi talebi reddedildi - Son Dakika
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Osman Kavala'nın yargılanmanın yenilenmesi talebi reddedildi

Osman Kavala\'nın yargılanmanın yenilenmesi talebi reddedildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın avukatının yaptığı yargılanmanın yenilenmesi talebini oy birliğiyle reddetti. Mahkeme, talebin hükümlü lehine yeni bir durum oluşturmayacağı ve yargılanmanın yenilenmesi sebeplerinin mevcut olmadığı kanaatine vardı.

15.05.2024 12:29
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davanın hükümlüsü Osman Kavala'nın avukatının yaptığı "yargılanmanın yenilenmesi" talebini oy birliğiyle reddetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin aracılığıyla 30 Nisan'da yaptığı "yargılanmanın yenilenmesi"ne ilişkin talebini değerlendirdi.

Mahkeme kararında, yargılanmanın yenilenmesindeki amacın gerçeğin araştırtılması, böylece toplumun ve sanığın menfaatinin korunması olduğunu belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Yargılamanın yenilenmesi talebinde yeni kanıtlar öne sürülüp, önceki dosyada mevcut diğer belgelerle birlikte talep dilekçesi değerlendirildiğinde hükümlü lehine yeni bir durum oluşturmayacağı ve hükümlü hakkında verilen mahkememiz kararının Yargıtay incelemesi neticesinde onanmak suretiyle kesinleştiği, sanığın dilekçesinde belirttiği hususların kanun yolu aşamasında incelendiği ve CMK 311. maddesinde (yeniden yargılanmayı düzenleyen) bulunan koşuların oluşmadığı, yargılanmanın yenilenmesi sebeplerinin mevcut olmadığı kanaatine varılmıştır."

Yeniden yargılanma talebinin reddine karar veren mahkeme, mütalaaya uygun olarak oy birliğiyle alınan kararın bir üst mahkemeye itiraz edilebileceğini bildirdi.

Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı

"Gezi Parkı olayları" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan tutuklu sanık Osman Kavala'yı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Dava dosyası daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, 28 Eylül 2023'te verdiği kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmünü onamıştı.

Kaynak: AA

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