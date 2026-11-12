Şefika Yeşildağ cinayetinde yeni detay: Eski eşi, evin anahtarını bir gün önce gizlice almış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şefika Yeşildağ cinayetinde yeni detay: Eski eşi, evin anahtarını bir gün önce gizlice almış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şefika Yeşildağ cinayetinde yeni detay: Eski eşi, evin anahtarını bir gün önce gizlice almış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Aksaray'da hastane temizlik görevlisi Şefika Yeşildağ'ı (33) 2 Kasım'da 15 bıçak darbesiyle öldüren eski eşi Osman Oruç tutuklandı. Ailenin anlattığına göre Oruç, çocuğu gösterme bahanesiyle geldiği evden bir gün önce anahtarı alıp götürdü, ertesi sabah eve girip Yeşildağ'ın nöbetten dönmesini bekledi.

AKSARAY'da, boşandığı Şefika Yeşildağ'ı (33) 15 bıçak darbesiyle öldüren Osman Oruç'un (33), olaydan 1 gün önce çocuğunu gösterme bahanesiyle geldiği evden gizlice anahtarı alıp, ertesi sabah da yine eve gelerek olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Gülizar Yeşildağ, kızının telefonla arayıp, eski eşinin anahtarını gizlice aldığını söylediğini anlattı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Şefika Yeşildağ, 2 Kasım'da saat 08.30 sıralarında hastanedeki nöbetinden Tacin Mahallesi'ndeki evine döndüğünde, evde bekleyen 6 yıl önce boşandığı Osman Oruç tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Osman Oruç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oruç, gazetecilerin 'Neden öldürdün' sorusuna Yeşildağ ile yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını ve kendisine ihanet ettiğini iddia ederek, "Hiçbir şekilde pişman değilim" dedi. Oruç, mahkemede tutuklandı. Şefika Yeşildağ'ın cenazesi ise Karkın köyünde toprağa verildi.

'ÇOCUĞU GÖSTERME BAHANESİYLE EVE GELMİŞ'

Şefika Yeşildağ'ın annesi Gülizar ve kardeşi Döne Yeşildağ, DHA'ya konuştu. Gülizar Yeşildağ, olaydan 1 gün önce kızı Şefika Yeşildağ'ın kendisini telefonla aradığını ve eski eşi Osman Oruç'un çocuğunu gösterme bahanesiyle gelip, cinsel saldırıda bulunmak istediğini anlattığını söyledi. Kızının, saldırıya tepki gösterip zorla evden çıkarması üzerine, Osman Oruç'un çocuğu da yanına alıp evden ayrıldığını anlatan Yeşildağ, "Kızım, 'Giderken anahtarımı kapının ardından almış' dedi. Ben de çilingir çağırıp değiştirmesini söyledim. O da 'Anne, saat 20.00'de hastanede nöbetim var, oraya gideceğim. Yarın sabah Döne ile gelin, kahvaltı yapalım, çilingir çağırıp anahtarı değiştirelim. Oradan da adliyeye gidip suç duyurusunda bulunalım' dedi. Biz oraya kahvaltıya gidiyorduk, böyle bir şey beklemiyorduk, vardığımızda cenazesini gördük. Benim çocuğum, 1 senedir çok korkuyordu. Özellikle son 3 aydır korkudan içi içine sığmıyordu. Eski eşi, o kadar sıkıştırıyordu onu. Kızım, bize derdini anlatmazdı, sadece o gün anlattı. Ben, 'Şefika'm, çocuğun var, barışırsın' dediğimde, 'Hayır anne, barışmam. Bugün barışsam, yarın yine aynı olur, ailemin yüzüne bakamam' derdi. Ailesinden kopardılar yavrumu. Benim ciğerimi yaktı, başka kimsenin ciğeri yanmasın. Ömür boyu cezaevinden çıkamasın, ömrü boyunca orada kalsın" diye konuştu.

SABAH EVE GELİP BEKLEMİŞ

Osman Oruç'un gizlice aldığı anahtarla, olay günü eve geldiğini belirten Yeşildağ, "Olay günü de anahtarla sabah eve girmiş ve kızımın nöbetten gelmesini beklemiş. Kızım nöbetten eve gelince de bıçakla saldırıp, öldürmüş" dedi.

'ŞEFİKA ŞU AN TOPRAĞIN ALTINDA, ONA HER TÜRLÜ İFTİRAYI ATABİLİR'

Şefika Yeşildağ'ın kız kardeşi Döne Yeşildağ da Osman Oruç'un adliyeye sevk edilirken kameralara yönelik söylediği aldatıldığı yönündeki iddialarına tepki göstererek şunları söyledi:

"Olay günü içeri anahtarla girmiş. Şefika'nın o canisi, bu katliamı yaptıktan sonra bir de utanmadan gidip onun otobüs kartını almış, evine gitmiş ve annesine, 'Rahat edebilirsin, Şefika'yı öldürdüm' diyebilmiş. Şefika, şu an toprağın altında, ona her türlü iftirayı atabilir. Herkes de iftira atabilir. Çünkü artık o kendini savunamıyor. Şefika'nın ne yaşadığını biz biliyoruz. Evliliğinde de çok problemler yaşadı. Kaç kere polis karakollarına gittik. Sürekli uzaklaştırma kararı alıyordu ama o uzaklaştırmayı sürekli bozuyordu. Çünkü çocuk, caninin elindeydi. Caninin elinde olduğu için çocuğu uğruna savaştı. Zaten 6 yıl önce boşanmış olan bir kadın, onu nasıl aldatabilir? Muhtemelen tekrar bir araya gelmek istedi. Şefika da istemediği için öldürdü. Ben daha önce kendisine, 'Şefika, bak evlen. Boşanmışsın, çocuğun da var ama evlenirsen en azından kendi hayatın olur. Mahkeme zaten çocuğu görme hakkı vermiş' dedim. O ise 'Döne, o evlenmeden ben evlenemem' dedi. Bunu söylemesinin sebebi ona duyduğu sevgi değil, peşini bırakmaması, rahat vermemesiydi."

'VÜCUDU VE YÜZÜ ÇOK KÖTÜYDÜ'

Kardeşinin cenazesini göremediğini belirten Yeşildağ, "15 yerinden bıçaklamış, yüzünü parçalamış ve bıçaklamanın haricinde başka darbeler de vurmuş. Kuzenim gördü, savcı çok kötü durumda olduğu için bizim görmemizi istemedi. Cenazesini normal bir şekilde yıkayamadık bile otopsi yerinde yıkadılar. Biz Şefika'yı kaybettik ama başka kadınlar bunu yaşamasın. Allah düşmanımın başına vermesin. O bunu hak etmedi, hiçbir kadın hak etmiyor. İnşallah çok büyük cezalar alır. Yüreğimize biraz olsun su serpecek tek şey de budur. Caydırıcı olsun ki, diğer caniler de aynı şeyi yapmasınlar. Bu dava kapanmasın. Çünkü, kadın cinayetleri, Türkiye'nin büyük bir yarası. Her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Başka Şefikalar ölmesin. Kadınlar artık bu ülkede değerli olsun. Boşandığında da kendi hayatını yaşayabilsin ve bu caniler artık onların peşini bıraksın" dedi.

Kaynak: DHA
3. SayfaHastaneAksarayCinayetGüncelAdliyeŞiddetSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Mert Müldür Galatasaray’ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer Mert Müldür Galatasaray'ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:18
Real Madrid’in yıldızı taraftarlara para dağıttı
Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:04
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
10:40
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
10:07
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada
Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
10:00
COP31’de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
COP31'de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:51:43. #7.12#
SON DAKİKA: Şefika Yeşildağ cinayetinde yeni detay: Eski eşi, evin anahtarını bir gün önce gizlice almış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android