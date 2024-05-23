Osmaneli Belediyesi, kırık kalça kemiği olan tavşan yavrusuna cerrahi müdahale uyguladı - Son Dakika
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Osmaneli Belediyesi, kırık kalça kemiği olan tavşan yavrusuna cerrahi müdahale uyguladı

Osmaneli Belediyesi, kırık kalça kemiği olan tavşan yavrusuna cerrahi müdahale uyguladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, kalça kemiği kırılan bir tavşan yavrusuna cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Yaralı tavşan, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından teslim alındıktan sonra tedavi merkezine getirildi. Veteriner Hekim Abdullah Tetik, tavşanın kalça kemiğindeki kırığı platin pin yöntemiyle birleştirdiklerini belirtti. Tedavi tamamlandıktan sonra tavşan yavrusu doğal ortamına salınacak.

23.05.2024 10:55
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kalça kemiği kırılan tavşan yavrusuna Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde cerrahi müdahale uygulandı.

Arazide yaralı bulunarak Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru tavşan, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Röntgeninde kalça kemiğinde kırık olduğu belirlenen tavşan yavrusu cerrahi operasyonla platin pin takıldı.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, tavşan yavrusunu bir saat süren ortopedik ameliyata aldıklarını söyledi.

Tetik, tavşanın kalça kemiğindeki kırığı pin uygulaması yöntemiyle birleştirdiklerini dile getirdi.

Bir süre misafir ettikleri yaban tavşanı tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına salınacağını belirten Tetik, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden şahin, kartal, leylek gibi birçok yabani hayvan geldi. Tedavilerini yaptıktan sonra doğal ortamlarına bırakıyoruz. Yaban hayvanlarının yanı sıra donanımlı hastane imkanlarımızla zor durumdaki evcil hayvanlara da müdahale edebiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaneli Belediyesi, kırık kalça kemiği olan tavşan yavrusuna cerrahi müdahale uyguladı - Son Dakika

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