Osmaneli'de İsrail Saldırılarını Kınamak İçin Yürüyüş Düzenlendi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İsrail saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için yürüyüş düzenlendi. Yaşanan zulüm ve soykırımı protesto eden vatandaşlar, Osmaneli sokaklarında bayrakları ile yürüdü, Gazze Filistinli halkı için dua etti.

Gerçekleştirilen yürüyüş, İstasyon Bayraklar kavşağında başlayarak Tayyare Meydanında yürüyüş sona erdi. Meydanda toplanan kalabalık, pankartlar açarak sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi. Daha sonra Rüstem Paşa Camii İmam Hatibi Kadir Sungurlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Osmaneli İlçe Müftüsü Recep ışıldar tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Programda konuşan Zafer Ünal "Gazze ve Doğu Türkistan'da masum insanlar ölüyor. Yaşanan zulüm ve soykırıma karşı Osmaneli den ses yükseltiyoruz. Boykot ürünlerini almayarak bu zulme tepki vermeye devam ediyoruz." dedi.