Osmaneli'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Osmaneli'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Osmaneli\'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi Ankara caddesinde çevreye rahatsızlık veren sürücüyü tespit ederek cezai işlem uyguladı. Sürücüye 45 bin 900 TL idari para cezası kesilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin huzurunu bozan sürücülere karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

09.07.2024 12:49
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü tespit etti. Sürücüye hem idari para cezası kesildi hem de aracı otoparka çekildi.

Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun zamandır geceleri Camikebir Mahallesi Ankara caddesinde çevreye rahatsızlık veren sürücüyü kamera incelemeleri sonucunda bularak cezai işlem uyguladı.

Araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçlarından 45 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, araç çekici ile otoparka çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin huzurunu bozan, çevreye rahatsızlık veren sürücü ve araçlara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaneli'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaneli'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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