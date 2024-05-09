Osmaneli\'de trafik polisleri sürücüleri bilgilendirdi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisleri, caddede durdurdukları araç sürücülerini "Hayatla yarışılmaz" mesajıyla bilgilendirerek, trafik kurallarının önemini hatırlattı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür Vekili Hacı Bekir Aras, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi'nde durdurdukları sürücülere yaya yolu konusunda uyarıda bulundu.

Öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte ekipler tarafından görevli veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlanması konusunda uyarı yapıldı.

Ayrıca, yaya ve okul geçitlerinde geçit hakkı verilmesi, emniyet kemerinin önemi ve trafik kurallarına uymanın önemleri anlatıldı.

Etkinlik sonunda Ünal ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere çikolata dağıtıldı.

Sürücüler ve öğrencilerle sohbet eden Ünal, trafik kurallarının önemine dikkati çekti.