Osmaneli'nde Kedinin Göz Enfeksiyonu Operasyonla İyileştirildi - Son Dakika
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Osmaneli'nde Kedinin Göz Enfeksiyonu Operasyonla İyileştirildi

Osmaneli\'nde Kedinin Göz Enfeksiyonu Operasyonla İyileştirildi
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Gözünde enfeksiyon olan kedi, veterinerler tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gözünde enfeksiyon oluşan kedi, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Merkez Camicedit Mahallesi'nde hayvansever tarafından Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne getirilen kedinin muayenesinde sol gözünün enfeksiyon kaptığı belirlendi.

Enfeksiyonun tüm vücuda yayılmasını engellemek amacıyla veteriner hekim Abdullah Tetik ve ekibi tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü de olan Abdullah Tetik, AA muhabirine, kurumun 7 uzman personelle bölgenin en donanımlı merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Merkezde sahipsiz hayvanların yanı sıra bölgedeki diğer hayvanlara da hizmet verdiklerini ifade eden Tetik, şunları kaydetti:

"Hayvansever vatandaşımız tarafından merkezimize göz şikayetiyle yaklaşık 4 aylık kedi getirildi. Yapılan muayenede sol gözünün ileri derecede enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı. Bu enfeksiyonun tüm vücuda yayılmasını engelleme adına göz operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyattan çıktı. Uyandıktan sonra sahiplendirilerek bundan sonraki yaşamına daha konforlu bir şekilde devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaneli'nde Kedinin Göz Enfeksiyonu Operasyonla İyileştirildi - Son Dakika

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