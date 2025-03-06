Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, İftar Yemeği Dağıttı - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, İftar Yemeği Dağıttı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Demirtaş Kültür Merkezi'nde iftar yemeği dağıtarak vatandaşlarla bir araya geldi. İftar sonrası esnafı ziyaret eden Aydın, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu vurguladı.

06.03.2025 11:41
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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Demirtaş Kültür Merkezi'nde vatandaşlara iftar yemeği dağıttı. İftar sonrası esnafı da ziyaret eden Aydın, Demirtaş Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nı gezerek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile birlikte Osmangazi Belediyesi'nin ramazan ayında her gün iftar verdiği yedi noktadan biri olan Demirtaş Kültür Merkezi'nde vatandaşlara yemek ikram etti. Masalarda iftar saatini bekleyen vatandaşlarla yakından ilgilenen Aydın, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, paylaşma duygusunu güçlendiren mübarek bir zaman dilimi. Biz de bu güzel ayın bereketini halkımızla paylaşmak için bir araya geldik. Soframız bereketli, gönüllerimiz huzurlu olsun" dedi.

İftar sonrası Aydın ve beraberindekiler, Demirtaş esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ramazan ayının bereketi üzerine dileklerde bulunan Aydın, Demirtaş Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nı da gezerek vatandaşlarla buluştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, İftar Yemeği Dağıttı - Son Dakika

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