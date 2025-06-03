Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisini Ziyaret Etti

03.06.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Veysel Karani Mahallesi'ndeki Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'ni ziyaret ederek besicilerle bir araya geldi ve kurbanlık hayvan fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Aydın, kesim alanı dışındaki işlemlerin hijyenik açıdan sorunlar yaratabileceğini belirtti.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'ni ziyaret ederek besicilerle bir araya geldi. Aydın, "İmkanı olan vatandaşlarımız inşallah kurban ibadetlerini yerine getirecekler. Buraya hayvanlarını getiren yetiştiricilerin de emeklerinin karşılığını alarak memleketlerine mutlu bir şekilde dönmelerini diliyorum" dedi.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların rahat, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda kurban alışverişini yapabilmesi için Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi ile Geçit Mahallesi'nde kurban satış alanı oluşturdu.

Aydın da Veysel Karani Mahallesi'nde hizmet veren Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'ndeki kotraları gezerek küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri ile bir araya geldi.

Aydın, " Türkiye'nin çeşitli illerinden hayvanlarını satmak için gelen yurttaşlarımızla görüştük. Satışlar genel anlamda güzel gidiyor. Yem maliyetinin ve nakliye ücretlerinin yüksek olması kurbanlık hayvan fiyatların artmasına neden oluyor. Bu durum da kurban almak isteyen yurttaşlarımızı etkiliyor. Pazarda gördüğümüz kadarıyla bir hareketlilik var. Vatandaşlarımızın da memnuniyeti gördük. İmkanı olan vatandaşlarımız inşallah kurban ibadetlerini yerine getirecekler. Buraya hayvanlarını getiren yetiştiricilerin de emeklerinin karşılığını alarak memleketlerine mutlu bir şekilde dönmelerini diliyorum. Herkes için güzel bir Kurban Bayramı olsun. Allah yenilerine erdirsin" diye konuştu.

"Belirlenen bölgeler dışında kesim yapılmamasını rica ediyoruz"

Sokak araları, caddeler ve kesim alanı olmayan noktalarda kesim yapılmaması gerektiğini dile getiren Aydın, "Kesim alanı olarak belirlenen noktaların dışında yapılan kesimler, hijyen ve çevre temizliği açısından sıkıntılara ve istenmeyen görüntülere sebep olabiliyor. Yurttaşlarımız kontrollü temizliği yapılan, zabıta ve veteriner hizmetlerinin olduğu noktalarda kesimlerini yaparlarsa, hem çevre temizliği hem de insan sağlığı için doğru bir iş yapmış olurlar. Özellikle belirlenen bölgeler dışında kesim yapılmamasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Veysel Karani, Erkan Aydın, Osmangazi, Belediye, Politika, Kurban, Güncel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:51:15. #7.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.