Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'dan Karne Törenine Katılım - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'dan Karne Törenine Katılım

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nde karne heyecanı yaşayan minik öğrencilere tatil dileklerinde bulundu. Aydın, çocukların eğitici etkinliklerle dolu bir yarıyıl tatili geçireceğini belirtti.

17.01.2025 16:29  Güncelleme: 16:34
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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nde eğitim gören çocukların karne törenine katıldı. Minik öğrencileri tebrik eden Başkan Aydın, "Bütün öğrencilerimize güzel bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyorum. Tatilde dinlenip eğlensinler ki yeni döneme daha dinç bir şekilde başlasınlar" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nde eğitim gören 52 çocuk karne heyecanı yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, minik öğrencilerin karne törenine katılarak mutluluklarını paylaştı.

"Bütün öğrencilerimize güzel bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyorum"

Başkan Aydın, "Bütün öğrencilerimize güzel bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyorum. Tatilde dinlenip eğlensinler ki yeni döneme daha dinç bir şekilde başlasınlar. Öğrencilerimizin yanı sıra bütün öğretmenlerimize de güzel bir tatil diliyorum. Osmangazi Belediyesi olarak çocuklarımızın tatillerini eğitici, öğretici ve eğlendirici etkinliklerle geçirmeleri adına Yarıyıl Şenliği programı ve birçok atölye çalışması hazırladık. Çocuklarımız ve velileri, bu etkinliklerin gün ve saatlerini belediyemize ait sosyal medya hesaplarından takip ederek katılım sağlayabilirler" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın\'dan Karne Törenine Katılım
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'dan Karne Törenine Katılım - Son Dakika

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