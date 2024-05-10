Osmangazi Belediyesi 100 Bin Fide Dağıttı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi 100 Bin Fide Dağıttı

Osmangazi Belediyesi, vatandaşları balkon ve teraslarda tarım yapmaya teşvik için 100 bin domates, biber ve patlıcan fidesi dağıttı. Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği fide dağıtımı büyük ilgi gördü.

10.05.2024 16:19
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, vatandaşları balkon ve teraslarda tarım yapmaya teşvik için 100 bin domates, biber ve patlıcan fidesi dağıttı.

Osmangazi Belediyesi, Ekolojik Yaşam Merkezi'nde ata tohumları ile üretilen 100 bin domates, biber ve patlıcan fidesini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tohumların tarımsal üretimde kullanımını artırmayı  hedefleyen Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği fide dağıtımı, büyük ilgi gördü.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın şehir dışındaki programı nedeniyle katılamadığı fide dağıtım töreninde vatandaşlara fideleri, Belediye Başkanvekili Hande Apaydın ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir dağıttı. Belediye olarak yerli üretimi ve çiftçileri desteklediklerini belirten  Esendemir, "Osmangazi bir tarım ilçesi. Tarımı ilçemizde daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıklı yarınlar oluşturmak için organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla 100 bin fideyi vatandaşlarımızla buluşturduk" dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hande Apaydın da "Organik tarımı desteklemek adına vatandaşlarımıza ata tohumları ile ürettiğimiz fideleri ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ulaşımlarını kolaylaştırmak adına bir adım attık. Çevre bilinci oluşturmak ve tarımda sürdürebilirlik için Osmangazi Belediyesi olarak kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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