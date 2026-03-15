Osmangazi'de Edebiyatın Kalbi Orhan Kemal'le Atıyor - Son Dakika
Osmangazi'de Edebiyatın Kalbi Orhan Kemal'le Atıyor

15.03.2026 11:23  Güncelleme: 12:29
Osmangazi Belediyesi, 2026 yılını ünlü yazar Orhan Kemal'e ithaf ederek kapsamlı bir kültür programı başlattı. Öğrencilere yönelik düzenlenen söyleşilerde Orhan Kemal'in yaşamı ve eserleri tanıtıldı.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 2026 yılını Orhan Kemal'e ithaf ederek edebiyat dolu bir yılın kapılarını araladı. Düzenlenen söyleşilerde öğrenciler, büyük ustanın yaşamını ve eserlerini yakından tanıdı.

Osmangazi Belediyesi, 2026 yılını Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi çizgisinin en güçlü temsilcilerinden Orhan Kemal'e ithaf ederek yıl boyunca sürecek kapsamlı bir kültür programının ilk adımını attı. Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Kız Lisesi'nde gerçekleştirilen söyleşilerde yazarın hayat hikayesi, yazın dünyasına kazandırdığı unutulmaz eserler ve Türk edebiyatına bıraktığı güçlü miras ele alındı.

Programın konuğu olan Orhan Kemal'in oğlu, Orhan Kemal Müzesi kurucusu ve yazar Işık Öğütçü; babasının yaşamına, edebiyat anlayışına ve eserlerinin ortaya çıkış sürecine ilişkin çarpıcı anekdotlar paylaştı. Samimi bir atmosferde geçen söyleşiler, öğrencileri düşünsel bir yolculuğa çıkarırken, edebiyatla daha güçlü bir bağ kurmasına da büyük katkı sağladı.

Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılını Orhan Kemal'e ithaf etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öğütçü, şöyle konuştu:

"Bu yıl, Orhan Kemal ile ilgili pek çok etkinlikte buluşacağız. İlk olarak açılışı öğrencilerimizle yaptık, bundan sonra da devam edecek. Böyle bir yılı Orhan Kemal'e ayırdıkları için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum, Bursa zaten Orhan Kemal için yabancı değil, 1940'lı yıllarda buradaydı zaten kendisi. O'nun pek çok yönünü bir yıl boyunca inceleyeceğiz. O açıdan ben çok mutluyum. Osmangazi Belediye'mize ve tüm bu işte gönül veren personelimize ve Bursa olarak tüm bu etkinliklere katılacak hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Orhan Kemal'in edebiyat dünyasında büyük ve zengin bir serüveni temsil ettiğini vurgulayan Öğütçü, "Orhan Kemal büyük bir serüven. Kendi insanımızı en iyi tanımak için onun kitaplarını okumak başlı başına büyük bir olay. Ben müzeyi 2000 yılında açtım ve hala bu yolculuğa devam ediyorum. Sanıyorum bütün okurlarımız da bu serüvene katılacaklar" dedi.

Söyleşilerde öğrenciler, Orhan Kemal'in eserleri ve edebiyat anlayışı üzerine merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu.

Osmangazi Belediyesi, 2026 yılı boyunca düzenleyeceği söyleşiler, anma programları, atölyeler ve kültürel etkinliklerle Orhan Kemal'in edebi mirasını farklı kuşaklarla buluşturmayı sürdürecek. Böylece hem usta yazarın eserleri yeniden keşfedilecek hem de gençlerin edebiyatla kurduğu bağ daha da güçlenecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de Edebiyatın Kalbi Orhan Kemal'le Atıyor - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
SON DAKİKA: Osmangazi'de Edebiyatın Kalbi Orhan Kemal'le Atıyor - Son Dakika
