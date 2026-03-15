Osmangazi'de Edebiyatın Kalbi Orhan Kemal'le Atıyor

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 2026 yılını Orhan Kemal'e ithaf ederek edebiyat dolu bir yılın kapılarını araladı. Düzenlenen söyleşilerde öğrenciler, büyük ustanın yaşamını ve eserlerini yakından tanıdı.

Osmangazi Belediyesi, 2026 yılını Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi çizgisinin en güçlü temsilcilerinden Orhan Kemal'e ithaf ederek yıl boyunca sürecek kapsamlı bir kültür programının ilk adımını attı. Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Kız Lisesi'nde gerçekleştirilen söyleşilerde yazarın hayat hikayesi, yazın dünyasına kazandırdığı unutulmaz eserler ve Türk edebiyatına bıraktığı güçlü miras ele alındı.

Programın konuğu olan Orhan Kemal'in oğlu, Orhan Kemal Müzesi kurucusu ve yazar Işık Öğütçü; babasının yaşamına, edebiyat anlayışına ve eserlerinin ortaya çıkış sürecine ilişkin çarpıcı anekdotlar paylaştı. Samimi bir atmosferde geçen söyleşiler, öğrencileri düşünsel bir yolculuğa çıkarırken, edebiyatla daha güçlü bir bağ kurmasına da büyük katkı sağladı.

Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılını Orhan Kemal'e ithaf etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öğütçü, şöyle konuştu:

"Bu yıl, Orhan Kemal ile ilgili pek çok etkinlikte buluşacağız. İlk olarak açılışı öğrencilerimizle yaptık, bundan sonra da devam edecek. Böyle bir yılı Orhan Kemal'e ayırdıkları için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum, Bursa zaten Orhan Kemal için yabancı değil, 1940'lı yıllarda buradaydı zaten kendisi. O'nun pek çok yönünü bir yıl boyunca inceleyeceğiz. O açıdan ben çok mutluyum. Osmangazi Belediye'mize ve tüm bu işte gönül veren personelimize ve Bursa olarak tüm bu etkinliklere katılacak hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Orhan Kemal'in edebiyat dünyasında büyük ve zengin bir serüveni temsil ettiğini vurgulayan Öğütçü, "Orhan Kemal büyük bir serüven. Kendi insanımızı en iyi tanımak için onun kitaplarını okumak başlı başına büyük bir olay. Ben müzeyi 2000 yılında açtım ve hala bu yolculuğa devam ediyorum. Sanıyorum bütün okurlarımız da bu serüvene katılacaklar" dedi.

Söyleşilerde öğrenciler, Orhan Kemal'in eserleri ve edebiyat anlayışı üzerine merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu.

Osmangazi Belediyesi, 2026 yılı boyunca düzenleyeceği söyleşiler, anma programları, atölyeler ve kültürel etkinliklerle Orhan Kemal'in edebi mirasını farklı kuşaklarla buluşturmayı sürdürecek. Böylece hem usta yazarın eserleri yeniden keşfedilecek hem de gençlerin edebiyatla kurduğu bağ daha da güçlenecek.