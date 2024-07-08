Osmangazi Belediyesi Çocuklar İçin Dergi Yayınlamaya Başladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Çocuklar İçin Dergi Yayınlamaya Başladı

Osmangazi Belediyesi, çocukların hayal güçlerine katkı sunmak, bilim ve teknolojiyi sevmelerini sağlamak ve genel kültürlerini geliştirmek amacıyla 'Osmangazi Çocuk' isimli dergiyi yayınlamaya başladı. Dergi, çizgi romanlardan eğitici öykülere, tarihi bilgilere kadar zengin içeriğiyle çocuklara hitap ediyor.

08.07.2024 17:23  Güncelleme: 17:52
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından çocuklar için hazırlanan "Osmangazi Çocuk" isimli dergi yayın hayatına başladı.

Osmangazi Belediyesi, çocukların hayal güçlerine katkı sunmak, bilim ve teknolojiyi sevmelerini sağlamak ve genel kültürlerini geliştirmek amacıyla "Osmangazi Çocuk" isimli dergiyi kültür dünyasına kazandırdı. 50 sayfadan oluşan dergi, çizgi romandan eğitici öykülere, tarihi bilgilerden bilmece-bulmacaya, sanat ve spordan sağlıklı yaşam sayfalarına kadar zengin içeriğiyle göz dolduruyor. 7-13 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden dergi, üç aylık periyotlarla yayınlanacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, dergiye ilişkin şunları söyledi:

"Hayallerinizin peşinden gitmekten vazgeçmeyin"

"Yarınlarımızın mimarı olan çocuklarımızdan aldığımız güç ve yolumuza ışık saçan ilhamla yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri bekleyen aydınlık geleceği kimlerden emanet aldığımızı unutmadan Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş ve laik ülke olma idealine doğru emin adımlarla ilerlerken en büyük güvencemiz yine çocuklarımız olacak. Erkan Amcaları olarak, çocuklarımıza yönelik sonsuz sevgi ve inanç taşıyorum. Yaşamları boyunca Atatürk'ün açtığı yola ve gösterdiği hedefe ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını biliyorum. Yaşam yolculuğunuz boyunca hangi zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın asla pes etmeyin, hayallerinizin peşinden gitmekten vazgeçmeyin. Güzel ülkemiz, sizin sayenizde yükselmeye ve gelişmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

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