Osmangazi Belediyesi\'nden Tarım Arazilerini Tahrip Edenlere Müdahale

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, tarım arazilerini korumak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Birinci sınıf tarım arazisine kaçak olarak yapılan depo, inşaat aşamasındayken tespit edilerek yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Bursa Ovası başta olmak üzere, ilçe genelindeki tarım alanlarını kaçak yapılardan korumak ve bu alanları gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla denetim ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İsmetiye Mahallesi'nde birinci sınıf tarım arazisi üzerine kaçak depo yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 dönümlük tarım arazisinde kaçak depo inşaatının başlatıldığını tespit etti.

Polis ve zabıta ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından, inşaat halindeki kaçak deponun temel betonu, iş makineleri yardımıyla kırılarak yıkıldı. Böylece birinci sınıf tarım arazisinin tahrip edilmesinin önüne geçildi. Kaçak olarak depo inşaatına başlayan mülk sahibine ise para cezası uygulandı.